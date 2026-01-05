Home Itt és Most Migaľ cáfolta, hogy Pellegrini nem szól bele a Hlas-SD döntéseibe
Itt és Most

Migaľ cáfolta, hogy Pellegrini nem szól bele a Hlas-SD döntéseibe

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Samuel Migaľ (Fotó: TASR)

Nem igaz, hogy Peter Pellegrini államfő nem szól bele a Hlas-SD döntéseibe – jelentette ki a közösségi médiában Samuel Migaľ (független) beruházási miniszter, akit kizártak a Hlasból.

„Pontosan ő győzködte a küldötteket a kizárásunkról, bár tudta, hogy a párt irányvonalára vonatkozó bírálataink megalapozottak és tárgyilagosak” – mondta Migaľ. Azt állítja, a Hlas progresszív szárnyától származó információi szerint

Pellegrini folyamatosan beavatkozik a párt döntéshozási folyamataiba, és befolyásolja, ki kap teret a pártban.

„Nehéz hinni annak, aki azt állítja, hogy a ‚Hlas döntései kizárólag a párt vezetésére tartoznak‘, közben meg különleges jogköröket hagy meg magának a párt alapító elnökeként” – jegyezte meg Migaľ.

Szerinte Pellegrini a háttérben megőrizte a befolyását. „Ha tisztességes politizálást akarunk, azt igazmondással kell kezdeni – arról is, hogy valójában ki mozgatja a szálakat a Hlasban” – jegyezte meg.

Peter Pellegrini a TASR hírügynökségnek azt nyilatkozta, csakis a Hlas-SD vezetése felel a párt politikájáért, és abba ő semmilyen módon nem avatkozik be. „A párt tiszteletbeli elnöke vagyok, de nem én döntöttem így. A kongresszusi küldöttek választottak meg, ily módon fejezték ki elismerésüket a párt alapítójának és első elnökének” – mondta Pellegrini, hozzátéve, már csak államfőként kíséri figyelemmel a Hlas tevékenységét.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Felhívás a jogállamiság védelmében: polgári engedetlenséggel a kollektív...

Martin Šmilňák lemond parlamenti képviselői mandátumáról

„Súlyosan sérti az Európai Unió jogrendjének fundamentumát képező...

Pellegrini már csak államfőként kíséri figyelemmel a Hlas...

Január 8-ig kell bejelenteni a munkaadónak az egészségbiztosító-váltást

Csak a párt tagjai kerülhetnek fel az SNS...

Nem az egyéni vállalkozók éve lesz az idei...

Az államfő szerint bonyolult és gazdaságilag nehéz év...

Január 6-án is nyitva tarthatnak az üzletek

A közlekedési balesetek áldozatainak árváit segítik

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma