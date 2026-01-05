Migaľ cáfolta, hogy Pellegrini nem szól bele a Hlas-SD döntéseibe

Nem igaz, hogy Peter Pellegrini államfő nem szól bele a Hlas-SD döntéseibe – jelentette ki a közösségi médiában Samuel Migaľ (független) beruházási miniszter, akit kizártak a Hlasból.

„Pontosan ő győzködte a küldötteket a kizárásunkról, bár tudta, hogy a párt irányvonalára vonatkozó bírálataink megalapozottak és tárgyilagosak” – mondta Migaľ. Azt állítja, a Hlas progresszív szárnyától származó információi szerint

Pellegrini folyamatosan beavatkozik a párt döntéshozási folyamataiba, és befolyásolja, ki kap teret a pártban.

„Nehéz hinni annak, aki azt állítja, hogy a ‚Hlas döntései kizárólag a párt vezetésére tartoznak‘, közben meg különleges jogköröket hagy meg magának a párt alapító elnökeként” – jegyezte meg Migaľ.

Szerinte Pellegrini a háttérben megőrizte a befolyását. „Ha tisztességes politizálást akarunk, azt igazmondással kell kezdeni – arról is, hogy valójában ki mozgatja a szálakat a Hlasban” – jegyezte meg.

Peter Pellegrini a TASR hírügynökségnek azt nyilatkozta, csakis a Hlas-SD vezetése felel a párt politikájáért, és abba ő semmilyen módon nem avatkozik be. „A párt tiszteletbeli elnöke vagyok, de nem én döntöttem így. A kongresszusi küldöttek választottak meg, ily módon fejezték ki elismerésüket a párt alapítójának és első elnökének” – mondta Pellegrini, hozzátéve, már csak államfőként kíséri figyelemmel a Hlas tevékenységét.

TASR/Felvidék.ma