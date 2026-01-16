Home Magazin Szülővárosába került Krasznahorkai László Nobel-díjának másolata
Magazin

Szülővárosába került Krasznahorkai László Nobel-díjának másolata

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Stockholm, 2025. december 10. Krasznahorkai László író (b) átveszi az életművével elnyert irodalmi Nobel-díjat XVI. Károly Gusztáv svéd királytól a 2025-ös Nobel-díjak átadási ünnepségén a stockholmi hangversenyteremben 2025. december 10-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Nobel-díjának hiteles másolatát adományozta szülővárosának Krasznahorkai László író, amely az Almásy-kastély látogatóközpontjában kap helyet – közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.

A díj január 23-ától az Almásy-kastély fogadóterében lesz látható nyitvatartási időben, díjtalanul,

„hogy minél többen találkozhassanak ezzel a kivételes ereklyével”. A jövőben a díjtól indul a múzeum két garantált tárlatvezetése.

A díjat szerdán vette át az írótól Görgényi Ernő polgármester, aki csütörtökön adta tovább az Almásy-kastélynak – írták.

A Svéd Királyi Akadémia tavaly október 9-én jelentette be, hogy az irodalmi Nobel-díjat a gyulai születésű Krasznahorkai László kapja december 10-én.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Rekordot döntött az európai uniós vendégéjszakák száma 2025-ben

Robot segíti a térdműtéteket a nagymihályi kórházban

Több mint 23 ezer euró gyűlt össze a...

Magyar filmesekről nevezték el a Nemzeti Filmintézet fóti...

2025 volt a harmadik legmelegebb év a feljegyzések...

Hozzávetőleg tíz centiméter friss hó hullhat

Korábban soha nem látott változásokat talált a James...

Az ELTE etológusainak vizsgálata szerint a kutyák gazdáik...

A kihűlés percek alatt életveszélyessé válhat – a...

A magyar kultúra napján több múzeum állandó kiállítása...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma