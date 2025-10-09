Krasznahorkai László kapta idén az irodalmi Nobel-díjat

Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.

Krasznahorkai (71) az elismerést „apokaliptikus terror közepette a művészet erejét megerősítő, lenyűgöző és vizionárius munkásságáért” kapta – áll az akadémia X hálózaton közzétett nyilatkozatában.

A magyar szerző legismertebb művei a Sátántangó (1985), Az ellenállás melankóliája (1989) és Báró Wenckheim hazatér (2016) . Míg Az ellenállás melankóliáját 1998-ban angolra fordították, Krasznahorkai első regényére, a Sátántangóra az angol nyelvű olvasóknak 2012-ig kellett várniuk.

„Krasznahorkai László a Kafkától Thomas Bernhardig nyúló, az abszurdizmus és a groteszk túlzás által jellemzett közép-európai hagyomány nagyszerű epikus írója. De több is rejlik benne: keleti hatások is megmutatkoznak műveiben, amelyek hangvétele szemlélődőbb, finoman hangolt” – méltatta közleményében a Svéd Akadémia.

A szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét – mondta el Mats Malm, a Svéd Akadémia titkára, aki beszámolt arról is, hogy a bejelentés előtt sikerült telefonon elérnie az éppen Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai Lászlót.

A Wikipedia szócikke szerint a Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, 2004 óta a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja is.

2015. május 18-án elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat, amelyet kétévente ítélnek oda egy élő szerzőnek az angol nyelven publikált szépirodalom területén. Eddig ő az egyetlen magyar, aki elnyerte ezt a díjat.

2019-ben pedig a legjobb fordítás kategóriában az amerikai Nemzeti Könyvdíjat ítélték meg neki. 2025. október 9-én irodalmi Nobel-díjat kapott.

A 2024-es Nobel-díjat irodalom kategóriában a dél-koreai Han Kchang kapta, aki nemzetközi szinten a Vegetáriánus című regényével vált híressé.

SZE/Felvidék.ma/TASR/MTI