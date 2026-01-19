Ügyes asztalosok szállnak versenybe Füleken

Január 21-én Zólyom, Kékkő és Fülek, valamint Vác, Balassagyarmat és Bátonyterenye legfelkészültebb asztalostanulói mérik majd össze tudásukat Füleken az Ügyes asztalos versenyen.

A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum és az immár a Füleki Gimnázium égisze alatt működő Füleki Szakközépiskola határon átnyúló rendezvényét a helyiek drón-showja, CNC és lézerhegesztő-bemutatója színesíti, s bemutatja itt Pepper robotját és annak programozási lehetőségeit a Nógrád Vármegyei SzC Szondi György Technikum és Szakképző iskola.

A versenyen megemlékeznek majd a verseny alapítójáról, a néhány hónappal ezelőtt elhunyt Dancsó János asztalosmesterről,

a meghívott vendégek, szakoktatók, polgármesterek, szakképzési vezetők, köztük Pálmai Gergely, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár pedig megtekintik majd Fülek látnivalóit is.

A regionális, határon átívelő, nemzetközi Ügyes asztalos versenynek a füleki Szakképző Középiskola ad otthont. A verseny támogatói: Ekoltech, Kartex, Starvys pékség, Mäsocentrum, Juhász farm, Monika cukrászda, J&D cukrászda, Dezider Vass – bútorgyártás, Nógrád Megyei Szakképzési Centrum, Fáy András Technikum Gimnázium Szakképzőiskola Szakgimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Bátonyterenye, Dancsó János asztalosmester tisztelői, Dudok Györgyné, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere, Kreicsi Bálint, valamint Mihályné Balázs Melinda, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma