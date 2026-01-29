Szén-monoxid-mérgezésre figyelmeztet a mentőszolgálat a fűtési szezonban

A téli időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezések kockázata, különösen ott, ahol kandallót, kályhát vagy más fűtőberendezést használnak. A mentőszolgálatok arra figyelmeztetnek, hogy a szén-monoxid különösen veszélyes, mivel színtelen és szagtalan gáz, s jelenlétét az ember nem érzékeli.

A mérgezés leggyakoribb oka az eldugult kémény, a rosszul karbantartott vagy hibásan beszerelt fűtőberendezés, illetve a nem megfelelő szellőztetés. A tünetek kezdetben enyhék lehetnek, fejfájás, szédülés, hányinger formájában jelentkeznek, súlyosabb esetben azonban eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethetnek. Jellegzetes tünet lehet a bőr vöröses elszíneződése, ami arra utal, hogy az oxigénellátás blokkolódott.

Mérgezés gyanúja esetén azonnal szellőztetni kell, ki kell nyitni az ablakokat és ajtókat, az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és haladéktalanul hívni kell a mentőket a 155-ös segélyhívó számon. Az érintettnek nem szabad ételt vagy italt adni, és eszméletvesztés esetén azonnali segítségre van szükség. Az orvosi ellátás akkor is elengedhetetlen, ha a tünetek átmenetileg enyhülnek, mivel a szén-monoxid késleltetett szív- vagy agykárosodást is okozhat.

A szakemberek szerint a legjobb védekezés a megelőzés. Rendszeresen ellenőrizni kell a fűtőberendezéseket és a kéményeket, gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről, és ajánlott szén-monoxid-érzékelőt felszerelni a lakótérben. A riasztó hangjelzése életet menthet, ha időben figyelmeztet a veszélyre.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény – ZaMED