Home Itt és Most Szén-monoxid-mérgezésre figyelmeztet a mentőszolgálat a fűtési szezonban
Itt és Most

Szén-monoxid-mérgezésre figyelmeztet a mentőszolgálat a fűtési szezonban

SZE
SZE
SSUCv3H4sIAAAAAAAACpyRQW7DIBBF95V6B4t1ItkmwXGvEnUxBmKjEIgAp6qi3L0DmIh1d8wb5vM/8/z8aBoygVecfDXPWGGttF59cBCUNYi73cadNEI6JG0hD0dZWwNQdSWFCtYp0DWcIPDFwE0iNKvWEb9Sk/gAYfXSRy8b4hDkjBoZviWy4XOum9JITZzAFiG7ivl1SqygLP6vyXz4fgeepeG/yXAVxEktIQc556vk+hOku9XRYBXKVqkeloOOF2ildHeKKzNXYzYsaQlljNvVBBctkL4t3om29g6Tjp98QVVZ+ALe44AovHqK49LtrXrJ2JAibD9CBO4ilh2lPRuH4Xhi48j608C2C3l/i0KdZKgIYc2vStThVXRADuICR8qnvWQD3x84nqaedvux7Tk9SdZCy/DrX38AAAD//wMALkX0RKgCAAA=

A téli időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezések kockázata, különösen ott, ahol kandallót, kályhát vagy más fűtőberendezést használnak. A mentőszolgálatok arra figyelmeztetnek, hogy a szén-monoxid különösen veszélyes, mivel színtelen és szagtalan gáz, s jelenlétét az ember nem érzékeli.

A mérgezés leggyakoribb oka az eldugult kémény, a rosszul karbantartott vagy hibásan beszerelt fűtőberendezés, illetve a nem megfelelő szellőztetés. A tünetek kezdetben enyhék lehetnek, fejfájás, szédülés, hányinger formájában jelentkeznek, súlyosabb esetben azonban eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethetnek. Jellegzetes tünet lehet a bőr vöröses elszíneződése, ami arra utal, hogy az oxigénellátás blokkolódott.

Mérgezés gyanúja esetén azonnal szellőztetni kell, ki kell nyitni az ablakokat és ajtókat, az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és haladéktalanul hívni kell a mentőket a 155-ös segélyhívó számon. Az érintettnek nem szabad ételt vagy italt adni, és eszméletvesztés esetén azonnali segítségre van szükség. Az orvosi ellátás akkor is elengedhetetlen, ha a tünetek átmenetileg enyhülnek, mivel a szén-monoxid késleltetett szív- vagy agykárosodást is okozhat.

A szakemberek szerint a legjobb védekezés a megelőzés. Rendszeresen ellenőrizni kell a fűtőberendezéseket és a kéményeket, gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről, és ajánlott szén-monoxid-érzékelőt felszerelni a lakótérben. A riasztó hangjelzése életet menthet, ha időben figyelmeztet a veszélyre.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény – ZaMED

 

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Folytatódik a vita a parlamentben a házszabály módosításáról...

Fegyelmi eljárást indított Pavol Gašpar ellen az államfő

Pellegrini üdvözli, hogy a kormány nem csatlakozik a...

Takáč és Šutaj Eštok nem ismeri Trump és...

Kaliňák szerint a csendőrség iránti fokozott érdeklődés miatt...

Szlovákia egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz

Fico cáfolja a Politico állításait a Trumppal tartott...

A politológus szerint az etikai kódex rendelkezései inkább...

„Meg kell ismerni a történelem sötét fejezeteit”

Fico szerint vissza kellene utasítani a Béketanácsba szóló...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma