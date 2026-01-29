Üzenet a szülőknek: a bizonyítvány nem ítélet

A félévi bizonyítvány sok családban feszültséget okoz, pedig nem a gyermek értékét fejezi ki, hanem egy adott időszak iskolai teljesítményét tükrözi. Erre hívta fel a figyelmet Kornélia Ďuríková, a Mentális Egészségért Liga (Liga za duševné zdravie) iskolapszichológusa.

Mint mondta, a gyermeknek akkor is azt kell éreznie, hogy elfogadják és támogatják, ha az iskolában valami nem sikerült.

A szülők felelőssége, hogy olyan bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki, amelyben őszintén lehet beszélni az iskoláról, a tanuláshoz való viszonyról, a kötelességekről, valamint a szülői elvárásokról.

Ďuríková szerint

fontos, hogy a szülő empatikus és reális maradjon, és ne saját vágyait vagy ambícióit vetítse rá a gyermekre.

„Nem az a cél, hogy matematikai zsenit neveljünk, ha a gyermeknek inkább sporttehetsége van – még ha ez a szülői egót esetleg jobban is simogatná” – fogalmazott. Hozzátette: érdemes végiggondolni, nem vár-e el a szülő olyasmit, amit a gyermek nem képes teljesíteni.

A túlzott elvárások a pszichológus szerint frusztrációhoz, boldogtalansághoz és önbizalomvesztéshez vezethetnek. Ezzel szemben sokat segít, ha a szülő a bizonyítványban meglátja és kiemeli azt, amiben a gyermek jó, és elismeri az erőfeszítéseit, nem csupán az eredményeket értékeli.

A félévi bizonyítvány hazavitele egyben lehetőség is a párbeszédre

– mutatott rá a szakember. A szülők megkérdezhetik például, mi volt a gyermek számára a legnehezebb az elmúlt félévben, mivel küzdött a legtöbbet, mi segítette a tanulásban, illetve miben számítana nagyobb támogatásra.

„Mindannyian szeretjük a sikert, és a gyermek is szenved, ha rossz jegyeket kap, különösen akkor, ha azt látja, hogy a szülei csalódottak” – hangsúlyozta Ďuríková. A feltétel nélküli elfogadás, a támogatás és a megértés, valamint a pszichológiai biztonság megteremtése alapvető feltétele az egészséges fejlődésnek és a tanulási folyamatnak.

A pszichológus ugyanakkor határozottan leszögezte: a büntetés vagy a fizikai fenyítés nem változtat a bizonyítványon, viszont hosszú távon súlyos károkat okozhat a gyermek lelki fejlődésében.

