Folyami Polgárnaszád Csallóköz szívében

A Civil Összefogás Fórum és a Szövetség a Közös Célokért társulás közös szervezésében érkezik a Folyami Polgárnaszád programsorozat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központba, 2026. február 20-án, pénteken 18 órától.

Egy este, ahol találkozik a gondolat és a zene, a közösség és az élmény.

Hiszünk abban, hogy közösségünk ereje a családjainkban, a hazaszeretetben és a keresztény értékekben gyökerezik. Ez az este lehetőséget ad arra, hogy együtt gondolkodjunk arról, merre tartunk, mi fontos számunkra, és hogyan tudjuk megőrizni értékeinket a következő generációk számára is.

Az est fénypontja a legendás Kormorán zenekar nagyszabású koncertje lesz. Egy lélekemelő zenei élmény, amelyre minden érdeklődőt díjmentesen várunk.

A rendezvény felszólalói:

Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke

Somogyi Alfréd, a Szövetség a Közös Célokért elnöke

ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője

A rendezvény során lehetőség nyílik a 2025 tavaszán tűzvészben megrongálódott pozsonyeperjesi Szent Péter és Pál-templom felújításának támogatására. A helyreállítás megkezdődött, azonban további összefogásra és anyagi forrásokra van szükség. Az adományozás önkéntes, tetszőleges összeggel lehetséges.

A programon való részvétel ingyenes. A szervezők kérik az előzetes regisztrációt 2026. február 19-ig az alábbi űrlap kitöltésével.

A regisztráció nem feltétele a részvételnek, ugyanakkor segíti a szervezők munkáját.

Jöjjön el, hozza el családját, barátait is! Legyünk együtt! Gondolkodjunk és énekeljünk együtt!

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Sajtóközlemény/SZAKC/Felvidék.ma