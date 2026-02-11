A Magyar Szövetség tovább folytatja a jogi és politikai harcot a lex Beneš ellen

A Magyar Szövetség közleményben reagált az Alkotmánybíróság döntésére. Mint hangsúlyozták, tiszteletben tartják a testület határozatát, ugyanakkor a jogi és politikai küzdelmet tovább folytatják annak érdekében, hogy – megfogalmazásuk szerint – a jogállamisággal és az alapvető emberi jogokkal össze nem egyeztethető rendelkezések kikerüljenek a Büntető törvénykönyvből.

A párt közleményében kiemeli: egy jogállamban lennie kell lehetőségnek arra, hogy az ilyen paragrafusokat eltávolítsák a jogrendből. Mint megjegyzik, ezzel párhuzamosan megoldást kell találni arra is, hogy megállítsák a Szlovák Földalaphoz és az Állami Erdészethez köthető, általuk „földmaffiának” nevezett gyakorlatot.

A Magyar Szövetség megjegyzi: bíznak abban, hogy az Alkotmánybíróság az érdemi vizsgálat lezárásakor kimondja:

„A kollektív bűnösség szellemében született dekrétumok védelme és a véleménynyilvánítás korlátozása nem fér össze a jogállamisággal.”

A párt egyúttal hangsúlyozta, tisztában vannak azzal, hogy ez hosszabb és bonyolultabb út, különösen parlamenten kívüli pártként, mivel – mint rámutattak – kevesebb eszköz áll rendelkezésükre, mint a parlamenti pártoknak.

Közlésük szerint parlamenten kívüli politikai erőként nem kezdeményezhetnek rendkívüli parlamenti vagy bizottsági ülést, nem módosíthatnak jogszabályt, és képviselői ellenőrzést is kizárólag a parlamenten belül lehet elindítani.

Ezért felszólítják az ellenzéki képviselőket, hogy vessenek véget az eddigi „struccpolitikának”, és a Szlovák Földalapnál, valamint a Szlovák Állami Erdészetnél kezdeményezzenek kihelyezett vizsgálatot.

A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy meglátásuk szerint a kormánykoalíció a lex Beneš paragrafusával a központilag szervezett földlopásról kívánta elterelni a közvélemény és a sajtó figyelmét. Mint kiemelik, ennek megakadályozását tekintik saját feladatuknak.

Ennek érdekében az ombudsmanhoz és a főügyészhez fordulnak, valamint nyilvánosságra hozzák „annak az elkobzott vagyonnak listáját, amelyekről bizonyítani tudják, hogy egyszerűen ellopták őket”.

A Magyar Szövetség a közlemény zárásában hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a földmaffiát megállítsák, a jogbizonytalanságot megszüntessék, és nem fogadják el a kollektív bűnösség elvét.

BN/Felvidék.ma