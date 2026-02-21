Magyarországon hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka

A választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően február 21-én, szombaton megkezdődik az országgyűlési képviselők április 12-re kitűzött választásának kampányidőszaka – közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel szombaton.

Emlékeztettek:

a kampány a szavazást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. A kampányidőszak kezdetével egyidejűleg életbe léptek a kampányra vonatkozó jogszabályi rendelkezések.

Felhívták a figyelmet arra, hogy kampányeszköz minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, a jelölőszervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, a politikai reklám és politikai hirdetés, a választási gyűlés.

Nem minősül ugyanakkor választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenysége – írták.

Közölték azt is,

a jelöltek és jelölőszervezetek ettől a naptól fogva vehetik át a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától az ajánlóíveket, amelyeken támogató ajánlásokat gyűjthetnek.

Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltséghez legalább 500 érvényes ajánlást szükséges összegyűjteni az adott választókerületben választójoggal rendelkező állampolgároktól.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat – emelték ki.

A tájékoztatás szerint a választópolgárok az NVI „Kit ajánlottam” szolgáltatásával tájékoztatást kaphatnak arról, hogy a választási irodák által ellenőrzött egyéni választókerületi jelöltek vagy nemzetiségi listák ajánlóívein adataik szerepelnek-e ajánlóként.

Az NVI a tájékoztatást a kérelem benyújtását megelőző nap feldolgozott (ellenőrzött) ajánlóívek adatai alapján nyújtja – áll a közleményben.