A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) és alapító tagszervezetei, mint a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok, a Magyar Szövetség, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 2026. február 27-én fekete szalag viselésére hívják fel a felvidéki magyar közösség minden tagját, családjait, fiataljait, iskoláit, civil szervezeteit és egyházi közösségeit.

Ez a nap az emlékezés napja!

1946. február 27-én írták alá Budapesten a magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezményt, amely jogalapot teremtett a felvidéki magyarok szervezett kitelepítéséhez.

Az egyezmény nyomán 1947 áprilisától több tízezer magyar embert hurcoltak el erőszakosan szülőföldjéről, családjától, közösségétől – falvakat, településeket tizedeltek meg, évszázados gyökereket szakítottak ki.

Áldozatuk parancsa ma is él – ők hiányoznak, mi pedig maradjunk meg, őrizzük szülőföldünket, anyanyelvünket, intézményeinket!

Ezért tűzzük ki február 27-én a fekete szalagot – a hiányuk, a gyász, a tisztelet és a kitartás jelképeként.

Viseljük, hogy: emlékezzünk a kitelepítettek szenvedésére és veszteségére; kifejezzük szolidaritásunkat azokkal, akiket elszakítottak otthonuktól; kimondjuk, hogy a szülőföldjükről elűzött magyarok és leszármazottjaik hiányoznak a sorainkból: falvainkból, városainkból, szervezeteinkből, gyülekezeteinkből, felvidéki magyar közösségünkből; megerősítsük elkötelezettségünket a szülőföldön való megmaradás iránt; üzenetet küldjünk, ami a jelmondatunk is egyben:

Nem felejtünk! -Hiányoztok! – Maradunk!

Kérjük, hogy ezen a napon minél többen tűzzék ki a fekete szalagot ruházatukra, autójukra, otthonuk ablakára – iskolákban, munkahelyeken, köztereken, magyar intézményeinken. Legyen látható jele annak, hogy a kitelepítettek emléke nem múlt: kötelez minket a jelenben és a jövőben is.

A SZAKC és tagszervezetei továbbra is elkötelezettek a közösségi összefogás mellett, hogy erős, intézményes magyar képviseletünk legyen – jogaink, gyermekeink és unokáink jövőjéért s hogy ne fordulhasson elő még egyszer az a gyalázat, ami a második világégést követően történt.

Február 27. legyen az a nap, amikor ezt közösen felvállaljuk és együtt tesszük láthatóvá!

Készítse el és viselje közösségünk minél több tagja!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma