A szlovák jégkorongcsapat a bronzért játszik a téli olimpián

A világbajnoki címvédő amerikai válogatott 6-2-re legyőzte a szlovák csapatot a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának elődöntőjében, így vasárnap Kanada-Egyesült Államok álomdöntőt rendeznek.

Miután Kanada hatalmas csatában, utolsó perces góllal nyert a címvédő finnek ellen az első elődöntőben, az ősi rivális Egyesült Államoknak kellett bizonyítania az előző olimpián bronzérmes szlovákokkal szemben, hogy méltó kihívója a sportág őshazájának.

Nekiugrott ellenfelének az amerikai csapat: az ötödik percben a cserepadról beugró Larkin lendületből kilépett és nem hibázott, majd a szünet előtt 40.9 másodperccel, fórban Thompson éles szögből bombázott a jobb felső sarokba, Hlavaj kapus válláról pattant be a korong.

A szlovákok előtt emberelőnyben adódott helyzet, de csak a kapuvasat találták el, aztán a második harmad második felében összeomlottak: 19 másodperc alatt újabb két gólt kaptak, majd az amerikaiak a kapuscsere után Skorvaneket is felavatták, így 5-0-ról indult a záró felvonás.

Ebben Thompson sérülés miatt az öltözőbe ballagott, míg Slafkovsky szépíteni tudott. Brady Tkachuk gyönyörű gólt lőtt szólóból, akárcsak a túl oldalon Regenda. A végén még volt egy kisebb verekedés, páros kiállításokkal. Werenski három ponttal (három gólpasszal) volt a mezőny legeredményesebbje.

Az NHL-ben játszók részvételével zajló olimpián ez lesz a harmadik Kanada-Egyesült Államok döntő, 2002-ben és 2010-ben is a juharlevelesek nyertek. Az amerikaiak éppen 16 évvel ezelőtt játszottak legutóbb finálét, és 1980 óta nem szereztek olimpiai aranyérmet.

Egy évvel ezelőtt az NHL-es szervezésű Négy Nemzet Tornán Kanada győzött hatalmas csatában az ősi riválissal szemben – volt olyan meccsük, amelyen több verekedés volt -, az amerikaiak azóta „fenik a fogukat” és üzengetnek, hogy most végre elkapják majd ellenfelüket.

Milánóban az amerikai-kanadai női finálét csütörtökön az előbbiek nyerték hosszabbítás után.

A férfi döntőt vasárnap játsszák 14.10 órakor, a bronzmeccs pedig szombaton 20.40-kor lesz.

Kanadának eddig kilenc aranyérme van (1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010, 2014), ezzel holtversenyben áll az élen a szovjet-orosz csapattal (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018), a Egyesült Államok eddig kétszer nyert aranyat (1960, 1980), de mindkétszer hazai jégen, Squaw Valley-ben, illetve Lake Placidben.

Eredmény, férfi jégkorong elődöntő: Egyesült Államok-Szlovákia 6-2 (2-0, 3-0, 1-2) gól: Larkin (5.), Thompson (20.), J. Hughes (33., 39.), Eichel (33.), B. Tkachuk (51.), illetve Slafkovsky (45.), Regenda (54.)

Korábban: Kanada-Finnország 3-2 (0-1, 1-1, 2-0) gól: Reinhart (35.), Theodore (51.), MacKinnon (60.), illetve Rantanen (17.), Haula (24.)

A további program: a 3. helyért: Finnország-Szlovákia, szombat 20.40

döntő: Kanada-Egyesült Államok, vasárnap 14.10