Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására

Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután pénteken telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel. Közölte: a magyar–szlovák vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre és saját szemével győződjön meg a valóságról.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, biztosítsa a munkájukhoz szükséges feltételeket, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta:

Nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is.

Kijelentette:

A Barátság olajvezetéket „Zelenszkij és Ukrajna blokkolja” és ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is.

Úgy fogalmazott: „Zelenszkijék azt állítják”, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van, azonban Szlovákia és Magyarország „tudása szerint” ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket.

MTI/Felvidék.ma