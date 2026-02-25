Az Art Operett Társulat sikere Nánán

Az Art Operett Társulat a közelmúltban vált ismertté a felvidéki magyar kulturális életben, mint a műfaj hagyományait ápoló új formáció. A társulat kifejezetten a magyar operettirodalom remekeinek népszerűsítésére jött létre a régióban.

A kis létszámú társulat nagy művek, klasszikusok repertoárját tűzte műsorára, s az operettvilág legismertebb, legsikeresebb darabjai nem kevés szereplőt, rendezőt, technikát, és színpadi kivitelt igényelnek.

Wurczer Péter, a társulat ötletadója, megalapítója, rendezője, ismerve a hazai közönség igényét, színpadi lehetőségeit, kitűnő tehetséges szereplőkkel vállalta az Art Operett működtetését.

Tagjai az alakulás idején: Nagy Noémi, Hajtman Lívia, Bognár Hajnalka, Pfeirlik Tamás, Nagy Tibor, és Wurczer Péter voltak. 2025-től Janszó Orsolya lett a társulat tagja, Bognár Hajnalka már nincs közöttük.

Valamennyien képzett zenészek, énekesek. A rendező és Hajtman Lívia már többször szerepeltek nótaénekesként a magyar televízióban is. Janszó Orsolya operaénekes meghívásoknak tesz eleget hazai és külföldi színpadokon. A társulás igen színvonalas technikai segítői, kivitelezői Bogár Katalin és Bogár Péter.

Az említett összeállításban 2025-től járják tájaink színpadait, eleget téve a meghívásoknak, s olykor megoldva a színpadi hiányosságokat is.

Utoljára Nánán szerepeltek, ahol minden gondnak tűnő hiányosságot megoldottak, mind az operettműfaj miliőjét, mind a hang- és fénytechnika előadáshoz szükséges igényeit, eszközeit.

A községben sokféle esemény, programok váltják olykor egymást, de ilyen zenés keresztmetszet a darab történetének bemutatásával, ilyen feldolgozás még nem került bemutatásra.

A nézőtér az előadás kezdetére megtelt, vagy százhúsz néző volt a kis kultúrházban, nemcsak helyből, de a környékbeli falvakból, sőt Párkányból is voltak. A kitűnő előadás szereplői igen kellemes délutánt szereztek a közönségnek, akik az előadást vastapssal jutalmazták, s majd minden ismert dallamot együtt énekeltek a szereplőkkel.

S hogy a magyar operett ma is telt házas közönséget vonz akár nagy színházakban, akár vidéki előadásokban, ez jelzi a műfaj örökös népszerűségét.

„Hungarikum a javából: a magyar operett” – olvastam valahol. S hogy mennyire igényes műfaj, ezt az operettkedvelők tudják a legjobban.

Bővebben ITT írtunk a társulás megalakulásáról.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma