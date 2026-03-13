Ízelítő a Kabóca márciusi számából

Márciusban még a vadlovak is ünneplőbe öltöztek a Kabóca címlapján. Ünnepel a lap, kis olvasóival együtt köszönti március idusát, örül a szép tavasznak, és készül a húsvéti ünnepekre. A kifestő oldalán a gyerekek kiszínezhetik, a papírjátékok oldaláról kivághatják és maguk is elkészíthetik a vadlovakat a díszes nyeregtakarókkal, huszárcsákókkal együtt.

A versrovatban Koncsol László rövid sorokba tördelt hosszú verse a tél elillanásának pillanatait ütemezi. Az Ipoly menti téltemető és tavaszváró szokások leírása mellett kottát is találnak a gyerkőcök, s míg a kiszebábut kiszínezik, megtanulhatják a dalokat énekelni.

A meserovat a Pozsonyi mesék könyvsorozat legújabb kötetébe lapoz bele, amelyben Kováts Speneder Fanny, a város különleges hangú énekesnője életét mutatja be N. Tóth Anikó. A meserészletben Szent Erzsébet legendájának gyönyörű dallamait Fanny akkora átéléssel szólaltatja meg, hogy magát a zeneszerzőt, Liszt Ferencet is elkápráztatja az oratórium pozsonyi előadása során.

Az angol iskolások ebben a hónapban az állatkertben nézelődhetnek és tanulhatnak angolul, Maci és Zsiráf a képes mesében viszont már a húsvétra készül. A két nyelven, a magyar mellett szlovákul is olvasható történetben a folyvást bégető kisbárányoknak iskolát nyitnak a birkák. Balla Margit nagyvárosi meséjének márciusi részében a csodás jeleket váró Misi mindenki meglepetésére meghívja osztálytársait a szülinapjára.

A világmegváltó sorozatban a repülés és a rádió, e két nagyszerű találmány megszületéséről tudhatnak meg egy s mást a kabócások, a Makikonyhából energiaszendvicset készíthetnek maguknak tavaszi túráikhoz, és még a régi tavaszi munkákról, a szántásról, vetésről s azok mai megfelelőiről is olvashatnak kedvenc lapjuk, a Kabóca márciusi számában.

