Első ízben látható Szlovákiában az Apám lánya

Nézd meg a díjnyertes Apám lánya c. filmet!

Laczkó Sándor
Laczkó Sándor

A Presstige Kft. május első hetében Galántára és Párkányba hozza Podhradská Lea díjnyertes dokumentumfilmjét, az Apám lányát. Ez lesz az alkotás első szlovákiai vetítése; a film eddig kizárólag magyarországi mozikban volt látható, és elnyerte a Magyar Filmritikusok Díját is.

A vetítést követően Jakubecz László moderálásával pódiumbeszélgetést tartunk a rendezővel. A beszélgetés a film keletkezésének hátterét, a forgatás során felmerült személyes és etikai dilemmákat, a rendszer hiányosságait és egyéb ki nem mondott témákat jár körül.

A film középpontjában egy évtizedekig elhallgatott családi tragédia áll. A rendező mindössze nyolcéves volt, amikor nővére egyik napról a másikra eltűnt az életükből. A család az eseményt követően némaságba burkolózott, az eltűnt lányt nem keresték, a történet pedig az évek során szinte teljesen a feledésbe merült. Huszonhét évnyi hallgatás után azonban váratlanul levél érkezik tőle. Lea ekkor dönt úgy, hogy kamerát ragad, és elindul, hogy felkutassa rég nem látott nővérét, és a helyükre illessze saját múltjának hiányzó darabjait.

Vetítések:
2026. május 4., 18:00 – Párkány, Danubius Mozi, FB esemény
2026. május 6., 19:00 – Galánta, Mozi, FB esemény

A belépés díjtalan.

Június végéig további vetítések várhatók, amelyekről a szervezők időben tájékoztatják a nyilvánosságot a film Facebook oldalán: https://www.facebook.com/apam.lanya.doku/

Sajtóközlemény / Laczkó Sándor / Felvidék.ma

