Csütörtök este fagyhat az egész országban

A Pozsonyi, a Szenci, a Vágsellyei, a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás kivételével csütörtök (április 23.) este fagyhat szinte az egész ország területén. Ebben az évszakban a fagy veszélyt jelent a növényzetre – figyelmeztetett honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Az elsőfokú figyelmeztetés szerdán 23 órától csütörtök reggel 7 óráig érvényes.

„Nem ritka a fagy, vagy a talaj menti fagy ebben az évszakban, ebben a régióban, de kárt tehet a növényzetben”

– figyelmeztettek a meteorológusok.

Az SHMÚ csütörtökre az erős szél miatt is figyelmeztetést adott ki a Besztercebányai, a Breznóbányai, Poprádi, a Liptószentmiklósi, a Rózsahegyi és a Turdossini járásra. A figyelmeztetés hajnali 4 órától péntekig (április 24.) érvényes.

Helyenként 110-135 kilométer/órás erősségű széllökések várhatók.

Pozsony és Nagyszombat megye egész területére, valamint a Miavai, a Komáromi, a Nyitrai, az Érsekújvári, a Vágsellyei, a Késmárki és a Poprádi járásra is figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok a szél miatt. Az elsőfokú figyelmeztetés csütörtökön délben lép érvénybe.

