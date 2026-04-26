Jó Pásztor vasárnapjára tematikus lapszámként jelenik meg a Remény hetilap

A Komáromi Imanapokkal egyidős Remény hetilap az újabb jó magyar papi és szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért őszintén imádkozók figyelmébe ajánlja a témához kapcsolódó fohászt, mely az újság 5. oldalán található, esetleg vágható ki, és rakható az imakönyvbe, hogy a kedves Olvasók rendszeres imádságává váljék.

A papi hivatásokkal különösen foglalkozó 17. szám vezércikkét Mahulányi József galántai esperes-plébános, a Jó Pásztor vasárnapján elhangzó evangéliumhoz fűződő homíliát pedig Farkas Zsolt szőgyéni lelkiatya írta.

Egy egész oldalt szentel a hetilap az Imanapokra való visszaemlékezésre.

A tardoskeddi származású Lantos Borbély Katalin idézi fel egykori élményeit, méltón megemlékezve az Imanapok oszlopos tagjáról, Lénár Károly atyáról is.

A 8. oldal meghív arra, hogy imádkozzunk a papokért! Többek közt XIV. Leó pápa áprilisi imaszándéka és az ehhez kapcsolódó ima – mégpedig a krízisben lévő papokért – található ezen az oldalon. A csallóközcsütörtöki Podobek Erzsébet arról ír, hogy a Mária Légió tagjai is szívükön viselik a papi hivatások sorsát.

A 9. oldalon megtalálható hét imája, valamint az egyik papköltőtől idézett vers is a lap tematikájához igazodik.

Szilvási Márton ministráns szemináriumba készül – tudhatjuk meg a vele készült interjúból. Továbbá arról is beszámol a Remény, hogy a felújítás alatt álló-, pozsonyi koronázódóm melletti papi szeminárium épülete ad majd otthont a 2027/2028-as akadémiai évtől a pozsonyi- és nagyszombati főegyházmegyék, valamint a nyitrai-, a besztercebányai- és a zsolnai egyházmegyék kispapjainak.

Farkas Jánosné Zsóka könyvét ajánlja a lap, nem csak gyerekeknek. A könyv címe Fehérke. A gyerekrovatban a kárpátaljai Jánikot és az általa készített báránykát láthatják egy beküldött képen.

Jakubecz Márta, a lap felelős szerkesztője felteszi a kérdést: mit tegyünk? Jegyzete a 3. oldalon olvasható.

Ezen kívül Szőgyén, Léva, Felsőszeli, Feketenyék hírei, kishírek, egyháztörténelmi írások, továbbá rejtvények, recept és számos programajánló, értékes gondolatok várnak az Olvasókra.

