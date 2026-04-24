Mérföldkő a református diakóniában: együttműködés született Budapesten

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház április 23-án Budapesten, a Kárpát-medencei Református Diakóniai Egyeztető Tanács ülésének keretében. A dokumentumot dr. Czibere Károly, a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, valamint Géresi Róbert püspök látta el kézjegyével.

A húsz éve működő Magyar Református Szeretetszolgálat számára kezdetektől kiemelt jelentőséggel bír a határon túli magyarság támogatása.

A szervezet célja, hogy erősítse az anyaországi és külhoni gyülekezetek, valamint diakóniai intézmények közötti kapcsolatokat, elősegítse a tudásmegosztást, és bemutassa a jól működő gyakorlatokat. Az elmúlt években ennek jegyében több partnerség is született: 2024-ben a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, 2025-ben pedig a Szerbiai Református Keresztyén Egyházzal kötött együttműködést a Szeretetszolgálat.

A mostani megállapodás újabb fontos lépés a Kárpát-medencei református diakóniai hálózat erősítésében.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részéről is mérföldkőként tekintenek az eseményre.

Máté Borbás Orsolya, a Diakóniai Központ igazgatója hangsúlyozta: egy hosszas előkészítő és egyeztetési folyamat eredményeként jött létre az együttműködés, amely hosszú távon határozza meg a közös jövőt.

Mint fogalmazott, hálával gondolnak mindazokra, akik részt vettek a megállapodás létrejöttében, valamint azokra a szeretetszolgálatban dolgozó munkatársakra, akiket „egyre több láthatatlan fonál köt össze”.

Az együttműködés lelki üzenetét Pál apostol kolossébeliekhez írt levelének szavai foglalják össze:

„Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3,14)

A most aláírt megállapodás nemcsak intézményi szinten jelent előrelépést, hanem a Kárpát-medence református közösségei közötti összetartozást is tovább erősíti.

Magyar Református Szeretetszolgálat/HE, Felvidék.ma