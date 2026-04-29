Lovon természetközelben

A Rozsnyói járásban egyre nagyobb figyelmet kap a hárskúti hobbilovaglás, amely a természetközeli turizmus különleges formáját kínálja az érdeklődőknek. A kezdeményezés új lendületet kapott: a Terra Incognita program keretében Kassa megye idén 40 ezer euróval támogatta a projekt továbbfejlesztését.

A cél, hogy a látogatók lóhátról fedezhessék fel a Szlovák-karszt lenyűgöző tájait, miközben valódi, autentikus élményekkel gazdagodnak.

A családias hangulatú túrák kezdők számára is elérhetők, a biztonságról tapasztalt, több nyelven beszélő túravezetők gondoskodnak. A hobbilovaglás működtetőjével, Marek Čižmárikkal beszélgettünk a kezdetekről, a mindennapokról és a jövőbeli tervekről.

Hogyan kezdődött a kapcsolata a lovakkal?

A lovakkal való kapcsolatom az évek során folyamatosan erősödött, de igazán 2018-ban kezdődött egy új fejezet, amikor külföldi munka mellett megvettem az első lovamat, Grace-t. Az első meghatározó lovaglási élményeimet Magyarországon szereztem, egy olyan ember mellett, aki lovasturizmussal foglalkozott. Ott fogalmazódott meg bennem először komolyan, hogy hazatérésem után én is ebbe az irányba szeretnék elindulni, kihasználva a szülőföldünk és a Szlovák-karszt különleges adottságait.

Hogyan telik egy átlagos nap a lovas gazdaságban?

Nálunk egy átlagos nap mindig a lovak körül forog. A legfontosabb, hogy megfelelő ellátást kapjanak: friss víz, elegendő takarmány és tiszta, nyugodt környezet. Télen több gondoskodást igényelnek, nyáron pedig főként a legelőkön vannak, ahol szintén folyamatos figyelmet kapnak. A vendégek érkezésére előre készülünk, már a foglalás során egyeztetjük az alapvető tudnivalókat, például a nyereg típusát is. Érkezéskor barátságosan fogadjuk őket, biztosítjuk a védőfelszerelést, majd vezetett túra keretében indulunk útnak. Egyszerre legfeljebb négy főt fogadunk, hogy a program személyes és biztonságos maradjon.

Hogyan tanítják a kezdő lovasokat?

Fontos kiemelni, hogy nálunk nem klasszikus lovasoktatás zajlik, hanem vezetett lovastúrák. A kezdőket minden alkalommal részletesen eligazítjuk, és a túrát teljes mértékben az ő tapasztalatukhoz igazítjuk. A tempó ilyenkor nyugodt, lépésben haladunk, és folyamatosan figyelünk minden résztvevőre. Vegyes csoport esetén mindig a legkevesebb tapasztalattal rendelkező lovashoz igazodunk, mert a biztonság és a pozitív élmény az elsődleges.

Milyen készségek fejlődnek a lovaglás során?

A lovaglás rendkívül sokoldalúan fejleszti az embert. Javítja az egyensúlyt, a koordinációt és a testtartást, miközben erősíti a koncentrációt és a figyelmet. Emellett olyan belső készségeket is fejleszt, mint a türelem, az önuralom és a felelősségtudat. A lovas megtanul ráhangolódni az állatra, értelmezni annak jelzéseit, és tudatosan reagálni különböző helyzetekben.

Milyen terveik vannak a jövőre nézve?

Elsősorban a lovasturizmus további erősítésére szeretnénk koncentrálni, és egy valódi közösséget építeni magunk köré. Fontos számunkra, hogy a hozzánk érkezők ne csak egy programot kapjanak, hanem egy különleges élményt is. Hosszabb távon kisebb fejlesztéseket is tervezünk, de lépésről lépésre szeretnénk haladni, biztos alapokra építkezve.

Mi az az üzenet, amit szívesen átadnának az olvasóknak?

Azt szeretnénk üzenni, hogy a rohanó világban is érdemes megállni, és időt szánni azokra a pillanatokra, amelyek valódi örömöt és nyugalmat adnak. A természet és az állatok közelsége, valamint a lovaglás olyan élményt nyújt, amely egyszerre tölt fel és csendesít el. Mi hiszünk abban, hogy ezek az egyszerű, őszinte élmények maradnak meg igazán az emberben.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma