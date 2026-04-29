Az államfőben bíznak a csehek a leginkább

Leginkább az államfőben, legkevésbé a parlament alsóházában, a képviselőházban bíznak a csehek – derült ki abból az országos felmérésből, amelynek eredményét szerdán hozták nyilvánosságra Prágában.

A CVVM akadémiai közvélemény-kutató intézet szerint a cseh lakosság 56 százaléka elégedetlen, 14 százaléka elégedett a belpolitikai helyzettel, a bizonytalanok aránya 14 százalék. A felmérés március utolsó, illetve április első hetében készült 1031 tizenöt évnél idősebb személy bevonásával.

A megkérdezettek 60 százaléka bízik Petr Pavel köztársasági elnökben, 25 százaléka bizalmatlan, a többiek pedig bizonytalanok.

A parlament két kamarája iránti bizalom eltérő: míg a felsőházban az emberek 39 százaléka bízik, addig a képviselőházban csak 20 százalék. A szenátus iránt az emberek 28 százaléka, a képviselőház iránt pedig 41 százaléka nincs bizalommal.

Nem áll jól a felmérésben az Andrej Babiš kormányfő vezette hárompárti kabinet sem, bár a kormányok iránti bizalom hagyományosan igen alacsony Csehországban. A Babiš-kormányban a megkérdezettek 25 százaléka bízik, 46 százaléka pedig nem. A bizonytalanok aránya 29 százalék.

