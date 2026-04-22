50 éves a Párkányi Rendelőintézet
50 éves a Párkányi Rendelőintézet

Kiállítás nyílt a Párkányi Poliklinikán

Berényi Kornélia
Berényi Kornélia
(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Különleges kiállítás várja a látogatókat a Nyitra Megye Párkányi Rendelőintézetének földszintjén – közismert nevén a Poliklinikán – a bejárathoz közel,„Betekintés a múltba – Fél évszázad az Önök szolgálatában” címmel.

A különleges tárlat bemutatja az elmúlt ötven évben használt egészségügyi berendezéseket, eszközöket, mindazt, amit az elmúlt évtizedek folyamán az orvosok, az egészségügyi nővérek, mentősök a gyógyításhoz használtak.

Tuloki Attila, az intézmény műszaki vezetője (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az április 1-jén megnyílt kiállítás Tuloki Attila műszaki osztályvezető ötlete alapján, csapatmunka eredményeként valósult meg.  Az ünnepélyes megnyitón Radosicky Gábor igazgató köszöntötte az 50 éves intézményt.

Az egészségügyi intézményben az elmúlt évek alatt folyamatos újítás és bővítés történt Nyitra megyei támogatással. Az utóbbi három évben több mint ötszázezer euró összegű beruházás valósult meg, köztük a közelmúltban megújult bejárati rész.

Az intézmény széleskörű szakorvosi ellátást biztosít a párkányi régióban, de a kieső régiók is (Komárom, Léva) igénybe vehetik. Járóbeteg-ellátás keretében, több szakterület specialistáinak közreműködésével végez sokrétű vizsgálatot, diagnosztikát, kezeléseket, melyek folyamatosan korszerűsödnek, bővülnek.

A kiállítás részlete (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A kiállításon Tuloki Attila mutatta be a látogatóknak

a múltról mesélő tárgyakat, régi fotókat, a korabeli eszközöket, egészen a modernebb berendezésekig.

A közelmúltban nagyszabású ünnepséggel is emlékeztek a fél évszázados intézményre a Párkányi Városi Művelődési Központban, ahol ünnepi beszédet mondott Radosicky Gábor, a Poliklinika vezetője, dr. Grnáč Gábor, a rendelőintézet egykori igazgatója, Branislav Becík, Nyitra megye igazgatója, Farkas Iván megyei képviselő és Szabó Jenő, Párkány polgármestere.

A kiállítás részlete (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ünnepi műsort adtak a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola tanárai és növendékei, majd kitüntetéseket, emlékplaketteket nyújtottak át az intézmény dolgozóinak és támogatóinak.

A Poliklinikán látható egészségügyi kiállítás május végéig tart nyitva, mely a közeljövőben egy rajzkiállítással bővülve várja a szemlélődőket.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Ipolysági háború- és béketörténet

És akkor becsukták az ablakokat – kiállítás a...

Gábor Emese Rimaszombatban az arcrekonstrukciókról tartott előadást

A 27. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratra készülnek

Emlékezés Tököly Gáborra – húsz év múltán is...

Léva történelmi mozaikja – egy hiánypótló kiállítás a...

Egri keresztmetszet címmel nyílik kiállítás Rozsnyón

Rákóczi 350: emlékkonferenciával tisztelegnek a fejedelem életműve előtt...

Tisztelgés a régi tűzoltótechnikai eszközök előtt Bakabányán

Cigánytábor Tamásfalvában

