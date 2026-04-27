Április 30-án, csütörtökön szervezi meg a Galántai Népművelési Központ Mgr. Gaučík István PhD., történész (Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének főmunkatársa, Pozsony) Az „önmegmentés művészete” – gróf Pálffy János élete a kríziskezelés és a mecenatúra metszéspontjában című előadását.

Az előadás gróf Pálffy János alakján keresztül vizsgálja a 19. századi magyar arisztokrata világ működését, különös tekintettel a reprezentáció és a pénzügyi kényszerek közötti feszültségre.

A kortársak által „pozsonyi nábobként” emlegetett főúr nem csupán rendkívüli gazdagságával és különc személyiségével tűnt ki, hanem azzal is, hogy életpályájában jól megragadhatók a modernizálódó arisztokrácia alkalmazkodási stratégiái. Mozgásterét ugyanis nemcsak az örökölt rang és birtokállomány, hanem a családi örökség és az eladósodott vagyon terhei is alakították.

Pálffy pozsonyi szerepvállalása szorosan összefüggött mátyusföldi birtokközpontjaival és kapcsolatrendszerével.

Ez a regionális beágyazottság árnyaltabban mutatja meg, miként kapcsolódott össze a főúri reprezentáció, a nagybirtoki gazdálkodás és a helyi társadalom a dualizmus kori Nyugat-Felvidéken.

Az előadás a Galántai Népművelési Központ Galériájában valósul meg április 30-án, csütörtökön 18 órai kezdettel.

