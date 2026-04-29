Sebő Ferencre emlékezik a közmédia

A Kossuth-díjas előadóművész, népzenekutató, Sebő Ferenc munkássága előtt tisztelegnek a közmédia csatornái tematikus műsorokkal. Sebő Ferenc a táncházmozgalom egyik elindítójaként és a Sebő Együttes vezetőjeként meghatározó szerepet játszott a magyar népzenei hagyományok újraélesztésében. Sokoldalú életművét portréműsorok, koncertfelvételek és archív produkciók idézik meg.

Április 29-én, kedden 23:30-tól az M2 Petőfi TV műsorán az Akusztik sorozatban a Sebő Együttes koncertfelvétele látható, amely a zenekar autentikus hangzásvilágával idézi meg a magyar népzene értékeit.

Április 30-án, szerdán 19 órától az M5 kulturális csatorna a Nagyok című portrésorozatban Sebő Ferencről láthatnak két epizódot egymás után, amely átfogó képet ad pályafutásáról, zenei és tudományos tevékenységéről, valamint a táncházmozgalomban betöltött szerepéről. Ugyanezen a napon 22:35-től a Duna Worldön A Tenkes kapitánya című táncjátékot láthatják, amelyben a Sebő Együttes közreműködésével elevenedik meg a klasszikus történet, különleges zenei kísérettel.

A megemlékezés május 2-án folytatódik az M5 kulturális csatornán, amelyen az MMA portrésorozatában Sebő Ferenc életútját és művészi örökségét bemutató epizód lesz látható. Az összeállítás kiemelt hangsúlyt fektet arra az örökségre, amelyet Sebő Ferenc a magyar népzene, az énekelt versek és a kulturális ismeretterjesztés területén hagyott hátra.

A Dankó Rádió is csatlakozik a megemlékezéshez. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas népzenész, dalszerző, népzenekutató, a Hagyományok Háza megálmodója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi magántanára nemcsak előadóként és kutatóként volt jelentős, hanem kiváló rádiós szerkesztőként és műsorvezetőként is maradandót alkotott. A Dankó Rádió Tudta-e című sorozatának 2016-tól éveken át volt munkatársa, valamint hosszú időn keresztül készített ismeretterjesztő műsorokat a Bartók Rádió számára is. Május 4. és 17. között a Dankó Rádió Táncházban című műsorában minden este 20:04-től ezekből a felvételekből hallhatnak válogatást, emlékezve a rendkívüli műveltségű, nagy tudású és kivételes előadói képességű Sebő Ferencre.

