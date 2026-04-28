A fotográfia, mint tudatos látásmód

A 21. század digitális kultúrájában a fényképezés nem pusztán tömegjelenség, hanem mindenki számára elérhető nyelv is. Mobiltelefonjaink kamerái, az automatikus korrekciók, a filterek és az algoritmusok olyan vizuális világot teremtettek, ahol szinte bárki készíthet esztétikus képet – vagy legalábbis olyat, amely az avatatlan szem számára a profizmus érzetét kelti.

A profi fotográfus azonban nemcsak technikai tudásával tűnik ki, hanem konceptuális gondolkodásával, társadalmi érzékenységével, etikai hozzáállásával és reflexióképességével is.

A „valódi” fotográfus nem az, aki tökéletes képeket készít, hanem az, aki tudja, mit, miért és hogyan fényképez. A fotózás nem csupán a gomb megnyomása, hanem tudatos jelenlét: segít a világot valóban látni, nem csak nézni. A jó fotó szuggesztív, visszatérésre késztet, újra és újra megszólít. A szem képes elmesélni egy embert.

Rangos elismerés Budapesten

A Naszvadon élő Holop Ferencet a Magyar Fotóművészek Világszövetsége több mint két évtizedes munkásságáért és kiemelkedő eredményeiért Budapesten Életműdíjjal tüntette ki.

A díjat dr. Patrus Sándor AFIAP elnök és Nagy Tivadar MZSF alelnök adták át.

Molnár Zoltán, Naszvad polgármestere közösségi oldalán így fogalmazott:

„Szívből gratulálok Holop Ferencnek az Életműdíj elnyeréséhez, amelyet a Magyar Fotóművészek Világszövetsége adományozott számára Budapesten. Ez a rangos elismerés több mint két évtizedes alkotói munkájának és kiemelkedő eredményeinek méltó elismerése. Büszkék vagyunk rá, hogy városunkhoz kötődik, és művészetével jó hírnevünket viszi a világba.”

Életút és pálya

Holop Ferenc 1956. augusztus 20-án született Párkányban, gyermekkorát Bátorkeszin töltötte. Az ógyallai gimnáziumi évek után Naszvadon telepedett le. 1976-tól a helyi művelődési központ munkatársa, 1988-tól igazgatója, 1995-től pedig a községi televízió főszerkesztője volt nyugdíjba vonulásáig.

Fotózással 48, videózással 30 éve foglalkozik. Művészi fejlődésében fordulópontot jelentett a komáromi Helios Fotóklubhoz való 2005-ös csatlakozás, ahol új formavilág bontakozott ki számára.

A kultúrában eltöltött 47 éves munkáját több alkalommal is elismerték: 2016-ban Községi Díjat, 2019-ben Polgármesteri Díjat, 2023-ban pedig a „Labore et Concordia” emlékgyűrűt kapta.

A fotózás, mint életforma

„Az első tekercsfilm előhívásakor éreztem, hogy egy varázslatos dolog részese lettem. Mindez 1976-ban történt, de a fényképezőgéppel való barátságom azóta is töretlen. A fotózás számomra életformává vált” – vallja a művész.

Munkásságát a technikai tudás mellett elsősorban művészi látásmódja határozza meg. Képeiben az objektum iránti tisztelet és alázat jelenik meg – nemcsak az élő, hanem az élettelen világ iránt is. Az egyszerűség nála tudatos választás: az arany középút a túl kevés és a túl sok között.

Hazai és nemzetközi sikerek

Tagja a Fotográfusok Szövetségének, valamint AFIAP minősítéssel rendelkezik a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetségnél. 2017-től a Helios Fotóklub elnöke.

Számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt Európa-szerte, valamint a világ 15 országában (többek között Norvégiában, Svédországban, Argentínában, Indiában és Chilében) szerepelt különböző versenyeken. Több arany-, ezüst- és bronzérmet, valamint oklevelet nyert.

A Helios Fotóklub vezetésével nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el. A Petzval József nevét viselő országos fotóversenyt nyolc egymást követő alkalommal nyerték meg.

Kiállítások és alkotói világ

Fotográfiái számos helyszínen voltak láthatók, többek között Dunaszerdahelyen, Ógyallán, a Dunamenti Múzeumban, Komáromban, Érsekújváron, Martoson, Naszvadon és Magyarország több városában.

„A pillanat tükre” című jubileumi kiállításán több évtized terméséből válogatott. A tárlaton portrék, tájképek, misztikus alakok és különleges építmények egyaránt helyet kaptak, főként fekete-fehér, kisebb részben színes formában. Azokat a műveket szeretem leginkább, ahol a fotó és a grafika eggyé válik. A megismételhetetlen pillanatot próbálom megragadni, és szeretném, ha a nézők is átérezzék mindazt, amit akkor és ott éltem át” – mondta.

Szakmai méltatások

Nagy Tivadar fotóművész így jellemezte:

„Nagyon sokoldalú fotográfus. Munkáiban mindig jelen van az emberiesség és a szuggesztivitás. Kiváló portré-, akt- és csendéletfotós, képeivel érzéseket és hangulatokat közvetít.”

Patrus Sándor, a világszövetség elnöke hozzátette:

„Alkotásai a visszafogottságot, letisztultságot és az emberek iránti tiszteletet tükrözik. Képei mögött egy gondolkodó, közölni vágyó ember áll, aki a fényképezés eszközével képes megragadni a tovatűnő pillanatot.”

Közelgő események

Május 1-jén a komáromi Zichy-palota udvarán rendezik meg a hagyományos fotópikniket, ahol régi kosztümös felvételek is bemutatásra kerülnek a Jókai-emlékév rendezvényeiről.

Aznap este az Egressy Béni Városi Művelődési Központ galériájában nyílik kiállítás a Helios Fotóklub tagjainak alkotásaiból, amelyeket Komárom testvérvárosaiban készítettek.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma