Danko hadat üzent egy szónak

Andrej Danko ismét megmutatta, milyen törékeny tud lenni a szlovák nacionalizmus lelki egyensúlya. Elég volt annyi, hogy Magyar Péter a „Felvidék” szót használta, és az SNS elnöke máris történelmi veszélyhelyzetet hirdetett és közleményben tiltakozott.

Az SNS elnökénél most az verte ki a biztosítékot, hogy Gubík László találkozott a leendő magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel, aki ráadásul „felvidékezett”, és támogatásáról biztosította a felvidéki magyarokat.

Danko szerint ez már önmagában is veszélyes fejlemény, ezért kijelentette: „Mi nem vagyunk semmiféle Felvidék”, és ha Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke akar lenni, „tanulmányozza a történelmet”. Szerinte az ilyen kijelentések csak arra szolgálnak, hogy „rontsák a szlovák–magyar kapcsolatokat” – jelentette ki a pártja közösségi oldalán közzétett videójában. Ezután már odáig jutott, hogy a szlovák kormányt is felszólította: tiltakozzanak, sőt Robert Fico lehetőleg ne is találkozzon olyan emberrel, „aki nem tud különbséget tenni a Szlovák Köztársaság és Magyarország, a történelmi Magyarország és a Felvidék között”.

De Danko itt nem állt meg. Újabb posztjában már azt üzente:

„ha Magyar Péter nem tudja, mi a Szlovák Köztársaság, fontolja meg az ország meglátogatását is”,

és közölte, hogy a „Felvidék” kifejezés „a múlt századba tartozik”, ráadásul „történelmi traumákat idéz fel”. Mi több, már parlamenti határozatot is kezdeményezne, hogy felszólítsák Magyar Pétert: tartózkodjon az olyan szavaktól, „amelyek megkérdőjelezik a Szlovák Köztársaság államiságát”.

A dolog szépséghibája csak az, hogy

itt nem a szlovák államiság elleni támadásról, hanem egy politikailag túlfűtött szóhisztériáról van szó.

Danko ugyanis nem azt magyarázza el, miért sérti önmagában a valóságot vagy a diplomáciát a „Felvidék” szó, hanem rögtön történelmi traumát, nemzetközi konfliktust és államisági fenyegetést lát benne. Vagyis nem érvel, hanem riogat. Nem vitázik, hanem pánikot kelt.

Gubík László reakciója éppen ezért telitalálat. Amikor azt írja, hogy Dankóék akár „egy pár hetet is várhatnának a magyarkártya előhúzásával”, pontosan rámutat a lényegre. Itt nem a szó a baj, hanem az, hogy újra előkerült a régi reflex: ha kell egy kis feszültségkeltés, ha kell egy kis olcsó nemzeti póz, a magyar téma mindig kéznél van. Gubík ironikus megjegyzése, hogy

„csak szépen, nyugodtan vegyék le a magyarbarát álarcot, nem kell azonnal letépni”,

azért üt ennyire, mert pontosan mutatja: a nagy barátság addig tart, amíg egy magyar politikus ki nem mondja, hogy Felvidék.

A legnagyobb logikai bukfencre is rámutatott a Magyar Szövetség elnöke: Orbán Viktor esetében a Felvidék szó valahogy nem rengette meg a szlovák államot, most viszont Danko már parlamenti határozattal védené meg tőle a köztársaságot. Ez azért elég beszédes. Mert ha ugyanaz a szó egyszer még belefér, máskor pedig már államiságot veszélyeztető támadás, akkor nyilván nem a szóval van a gond, hanem azzal, hogy éppen kire lehet ráhúzni a szokásos nacionalista riogatást.

SZE/Felvidék.ma