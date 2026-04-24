Színházi élmény otthon – legendás előadások a Médiaklikk kínálatában

Klasszikus drámák, nagyoperettek és különleges zenés színpadi alkotások érkeztek a Médiaklikk új tematikus válogatásába. Az elmúlt évtizedek emlékezetes előadásai most újranézhetők: ikonikus magyar színészek, meghatározó rendezések és időtálló történetek várják a nézőket – otthonról, egyetlen kattintással. Elérhető a közelmúltban az MVM Dome-ban bemutatott Dankó Pista nagyoperettet vagy Csehov: Sirály című műve a Madách Színház 1973-as előadásában.

A zenés műfaj kedvelőit a Marica grófnő újragondolt színpadi változata szólítja meg. A Szegedi Nemzeti Színház előadása új lendületet ad a klasszikus operettnek: a romantikus történet humorral és szenvedéllyel telik meg, miközben a közismert dallamok friss színházi energiával szólalnak meg.

Hasonlóan látványos élményt kínál A cirkuszhercegnő, amely a cirkuszvilág varázsát ötvözi az operett műfajának érzelmi gazdagságával. A Budapesti Operettszínház produkciója a nagyszabású látvány és a finom lélektani ábrázolás egyensúlyára épít, így egyszerre nyújt szórakoztató és elgondolkodtató színházi élményt.

A népmesei motívumokat újragondoló Ördögölő Józsiás zenés tündérjátékként szól a közönséghez. A történet a klasszikus mesei fordulatokon túl mélyebb erkölcsi kérdéseket is felvet, miközben a zene és a színpadi látvány gazdag, fantáziadús világot teremt.

A szenvedély és bosszú drámáját hozza el a Monte Cristo grófja musicalváltozata. A grandiózus előadás látványos helyszíneken, erőteljes zenei világgal meséli újra az ismert történetet, amely a megváltás és igazságszolgáltatás örök kérdéseit példázza.

A prózai színház kedvelőinek az Üvegcipő kínál érzelmileg gazdag történetet, egy ábrándos lelkű fiatal nő reménytelen szerelmét a középpontba állítva. Molnár Ferenc vígjátéka a társadalmi elvárások és az egyéni érzelmek konfliktusát mutatja be.

Alekszandr Osztrovszkij drámájában, a Farkasok és bárányokban a hatalom és a manipuláció kérdései kerülnek előtérbe. A történet feszült viszonyrendszeren keresztül tárja fel az emberi természet sötétebb oldalát, amelyben az érdekek gyakran felülírják az erkölcsi szempontokat.

Az opera műfaját két jelentős alkotás képviseli a kínálatban. A Macbeth sötét, pszichológiai mélységekkel teli története a hatalomvágy pusztító erejéről tanúskodik, míg a Stuart Mária történelmi drámája a személyes sorsok és politikai erőviszonyok tragikus összefonódását jeleníti meg.

A klasszikus drámairodalom további fontos művei is helyet kaptak a válogatásban. A Tanner John házassága szellemesen vizsgálja a párkapcsolatok folyton változó dinamikáját, A hatodik napon egy családi találkozás során bontja ki az emberi kapcsolatok feszültségeit, míg a Hedda Gabler a belső elégedetlenség és az önsorsrontás lélektanát tárja fel.

Az előadások az adásba kerülésük után 60 napig elérhetők a Médiaklikken.

