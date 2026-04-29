A Magyarság Házában vendégszerepelt a vezekényi Görbe Tükör amatőr színtársulat

Nagy megtiszteltetésként tekintenek a pozsonyvezekényi Görbe Tükör színjátszó csoport tagjai arra, hogy nemrégiben a budapesti Magyarság Házában vendégszerepelhettek. Az amatőr színjátszás szerzői színházának felvidéki képviselői a legendás Mi lesz veled, Béla? című pikareszk előadással hódították meg a budapesti színpadot.

A Magyarság Háza Teátrum április 27-ei előadására felvidéki vendégszereplők érkeztek Budapestre. A pozsonyvezekényi Görbe Tükör színjátszó csoport a kevés felvidéki szerzői színházak egyike – ez azt jelenti, hogy darabjaikat saját maguk írják, viszik színre, a szereplőket pedig a tagok karakteréhez, jellemvonásaihoz igazítják. Így senkinek nem kell mást alakítania, mint igazán adni saját magát. A közel húsztagú csapatban a legkisebbektől a középkorosztályon át a szépkorúakig mindenki megtalálja a maga számításait, akinek a szívében ott lobog a falusi színjátszás iránti szenvedély.

A Csemadok országos kulturális egyesület égisze alatt működő, több mint harmincéves múltra visszatekintő amatőr, mégis rendkívül tudatos alkotóközösség saját írású darabjaival vált a mátyusföldi színjátszás egyik meghatározó műhelyévé. Előadásaikban a hétköznapok abszurditását, a közélet fonákságait és az emberi gyarlóságokat állítják görbe tükör elé – szeretettel, humorral és kíméletlen pontossággal. Előadásaik egyszerre szórakoztatnak és elgondolkodtatnak, miközben erősen építenek a közönséggel való élő kapcsolatra, a nyelvi humorra és a karakterekre szabott játékra.

„Ezek itt mind bolondok” – kezdi nevetve a csapat bemutatását Hobot Énekes Erika, a poszonyvezekényi Csemadok helyi szervezetének elnöke, a színjátszó csoport vezetője. Elárulja, a csoport tagjainak egyáltalán nem okoz gondot az improvizáció művészete, a darabjaik szövegezése is inkább egy vázlat, hiszen egymást is előszeretettel hozzák meghökkentő helyzetekbe a színpadon, kíváncsian várva, mit kezd a szituációval a másik élesben.

„Soha nincs két egyforma előadásunk, a színfalak mögül mindig figyeljük egymás játékát, és sokszor mi magunk is dőlünk a nevetéstől, pedig az alapokat már ezerszer láttuk, szinte betéve tudjuk egymás szerepét. Kell is ez, mivel rengetegen vagyunk, és nehéz mozgatni egy ekkora csapatot. Vannak köztünk tanárok, értelmiségiek, munkásemberek, de velünk játszik a falunk polgármestere is – nehéz egyeztetni, mikor jó próbát tartani, mikor tudunk előadásra menni, de nekünk ez a „fizetetlen hivatásunk”. A közönségért vagyunk, és amikor a publikumban felharsan az óriási nevetés, majd a taps, akkor tudjuk, hogy jól csináljuk. Megmosolyogtató volt nemrégiben a nagyfödémesi színjátszó fesztiválon, hogy a közönség már annyira magáénak érzett minket, annyira bíztak a humorérzékünkben és az improvizációs képességeinkben, hogy nem egyszer felszóltak nekünk a színpadra előadás közben – ha a publikum mer kommentálni, velünk élni, azt jelenti, hogy szeret minket” – magyarázza a csoport vezetője.

A budapesti Magyarság Házában a vezekényi Görbe Tükör színjátszó csoport a Mi lesz veled, Béla? című pikareszk darabbal lépett színre. A Mi lesz veled, Béla? című darab érdemelte ki az országos fesztivál nívódíját 2023-ban. A kritikusok szerint egy dinamikus, lendületes, szórakoztató darabról van szó, amelyben minden előadó ragyog a színpadon. A darab olyannyira beépült a mátyusföldi közélet mindennapjaiba, hogy lassan nincs már néző, aki ne emlegetné szállóigeként az előadás egyes legendás mondatait, sőt a darab főszereplőjét, Hobot Csabát a bemutató óta már mindenki csak Bélának szólítja a környéken. A kissé ügyetlen, de csavaros eszű villanyszerelő megpróbáltatásai eddig még minden néző szemébe könnyeket csaltak – na nem a bánat, hanem a szakadatlan nevetés könnyeit.

„Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen elhivatott amatőr színjátszók és alkotók vannak a faluban, akik viszik hírünket, és erősítik a közösségi összetartozás érzését. Külön örömmel találkoztunk Vezekény szülőttével, dr. Urbán Jánosné Forró Gizella nénivel, Sebő Éva, vezekényi gyökerekkel rendelkező országgyűlési képviselővel és a volt nemzetpolitikai főosztályvezető asszonnyal, Czimbalmosné Molnár Évával – nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy a népes közönség úgy döntött, velünk tölti az estét. Mindent beleadtunk abba, hogy ők is érezzék, értsék a »mátyusföldiességet« és az ízes falusi humort az előadásunkból” – nyilatkozta az előadás után Zupko Tamás, Pozsonyvezekény polgármestere, aki közel egy évtizede tagja a Görbe Tükörnek.

