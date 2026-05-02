Barsi Egyházmegyei Majális képekben

Május elsején Farnadon tartották meg a Barsi Egyházmegyei Majálist. Az alkalom vezérfonala Ne kívánd, ami a te felebarátodé bibliai idézet volt. Az évente más gyülekezet által szervezett alkalom a hit mélyítése mellett az összetartozást és a közösségek erősödését is szolgálja.

Az istentiszteleten Ft. Géresi Róbert püspök tartottai az igehirdetést, majd átadásra került a reménység vándor fája. Délután különféle programokon vehettek részt a majális resztvevői. A program része volt többek között Écsi Gyöngyi bábelőadása, dicsőítő zenei szolgálat, kézműves foglalkozás és vásár, koncertek, pszichológiai előadás.

Hamarosan részletes beszámolóval jelentkezünk az áldott alkalomról.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma