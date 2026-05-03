Református Egyházmegyei Majális Farnadon

Ne kívánd, ami a te felebarátodé – ez a bibliai idézet volt a vezérfonala a Farnadon megtartott Barsi Egyházmegyei Majálisnak. Az évente más gyülekezet által szervezett alkalom a hit mélyítése mellett az összetartozást és a közösségek erősödését is szolgálja.

A május elsejei eseményen a Barsi Református Egyházmegye gyülekezetei mellett a tágabb régióból is érkeztek vendégek. Az egyházmegyei majális istentisztelettel vette kezdetét.

Igét hirdetett Ft. Géresi Róbert püspök. Rövid köszöntőjében kifejtette:

az egyházmegyei gyülekezetekből összegyűlnek a gyülekezeti tagok, testvérek, annak érdekében, hogy együtt töltsenek egy áldott alkalmat, mely során szeretettel vannak egymás irányában.

Az igehirdetés alapigéje Mózes tízedik parancsolata volt. Ezen parancsolatok életünkre vetített üzenetét fogalmazta meg igehirdetésében. Ugyanakkor a Jóisten felénk áradó szeretetéről is szólt az ünnepi gyülekezetnek.

A Barsi Egyházmegyében immár nagy hagyománya van a majálisok szervezésének. Idén már a tizedik egyházmegyei alkalomra került sor. Az ünnepi alkalmon átadták a reménység fáját, azt a felszalagozott faragott fabotot, melyet egy éven át az adott évben egyházmegyei majálist szervező gyülekezet templomában helyeznek el.

Minden évben felkerül egy újabb szalag, melyen Isten igéje olvasható. A farnadi templomban Duhony András, pozbai lelkész adta át Antala Éva farnadi lelkipásztornak a reménység fáját.

„A reménység fáját annak a reményében adjuk át, hogy a jövőbeli nehéz próbatételekben is szilárdan megmaradnak hitben, hogy az evangélium ígéretét buzgón hirdetik és remélik, mindvégig egymás iránt önzetlen és alázatos szeretettel lesznek” – fogalmazott a reménység fája átadásakor Duhony András.

Hozzátette: abban a reményben vagyunk itt, hogy itt mindig megmarad a hit, a remény, a szeretet.

Az istentisztelet után különféle programokkal várták a híveket. Écsi Gyöngyi bábelőadással érkezett Farnadra. Délután Stredl Terézia tartott előadást az önismeret jegyében. A kisteremben az ipolysági gyülekezetben is szolgáló dicsőítő zenei csapat keresztyén ifjúsági dalokat adott elő. Volt Ringató foglalkozás a legkisebbeknek. Megvásárolhatóak voltak a Magvető Keresztyén Kiadó kötetei és kiadványai.

A kultúrház melletti téren kézműves vásár várta a látogatókat. Különféle finomságokat kóstolhattak a helyi és környékbeli gyülekezetek és szervezetek jóvoltából. A kisebbekre arcfestés és kézműves foglalkozás várt. Képzőművészeti pályázatot és süteményversenyt hirdettek az egyházmegyében, melynek kiértékelését az egyházmegyei alkalmon tartották meg.

A kultúrház nagytermében bemutatkozott az Albertirsai Gospel Kórus, majd a farnadi, kétyi és a nagyölvedi iskolák tehetséges fiataljai adtak kis műsort. Továbbá fellépett a Nádas Néptáncegyüttes is. Tóth Tamás kis koncertje után Nt. Révész Tibor, a Barsi Református Egyházmegye esperese áldásával zárult az esemény.

Nt. Antala Éva lelkész a Felvidék.ma-nak elmondta: az Úristen ereje mellett a gyülekezet erejére és a község támogatására volt szükség az egyházmegyei nap megszervezéséhez. Kis gyülekezetként hatalmas tisztelet egy ilyen jellegű alkalom megszervezése.

„Az egyházmegyei majális a találkozások színtere úgy az egyházmegyei gyülekezetek, mint a családok szintjén” – húzta alá. Jelentős alkalom ez az egyházmegyében,

ugyanis a Barsi Egyházmegye igen kiterjedt területen helyezkedik el, egymástól távolabb eső gyülekezetekkel.

Így sokan csupán az ilyen jellegű alkalmakkor találkoznak.

A Farnadi Református Gyülekezet piciny gyülekezet, alig hetven-hetvenöt tagja van. Nagyölveddel képez társegyházközséget közel egy évtizede. Minden héten tartanak istentiszteletet és bibliaórát, a helyi tanintézményben hittant. „Picsiny, ámde élni akaró a farnadi gyülekezet” – szögezte le Antala Éva.

Pásztor Péter/Felvidék.ma