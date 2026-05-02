Megjelent a Remény hetilap anyák napi tematikus száma

Az idei 18. szám – május első vasárnapjának dátumával – több oldalon, több írással és képpel is az édesanyai hivatásra irányítja az Olvasók figyelmét.

Interjút olvashatnak Domján Anita kétgyermekes fiatal édesanyával, akit az édesapja elvesztése miatt kiskora óta egyedül nevelt az édesanyja. Szóba kerülnek a nagymamái is, akiknek sok mindent köszön, így a terjedelmes írás, úgy is mondhatnánk, a generációkat összekötő ünnepeként mutatja be az anyák napját.

A gyermekeikért és unokáikért imádkozó édesanyák és nagymamák, valamint további imádkozók rendszeres összejöveteleiről számol be két jókai édesanya, Kvarda Andrea és Maszay Dása, akik szívükön viselik falujukban az Édesanyák Imái imacsoport működését. Egy másik hasonló kezdeményezésre, a keresztény édesanyák Szent Mónika Közösségére is felhívja a figyelmet a lap.

A 4. oldalon az anyaság értékéről olvashatnak gondolatokat, s ugyanitt Gyepes Aranka írása is az Anyák címet viseli. A 7. oldalon Anyák a négyzeten címmel találják Jakubecz Márta sorait.

„A lelki anyaságnak sokféle formája van” – idézi a Remény hetilap Szent II. János Pál pápát. Két olyan hölgy kerül bemutatásra, akik ezt a bizonyos lelki anyaságot példásan élték meg. Ajpek Gabriella, az újság egykori „Ühü”-je beszámol arról, hogyan volt segítségére sok hozzá forduló gyermeknek. A már örökkévalóságba költözött Cseresznyés Jucikáról pedig megtudhatják, mi mindennel igyekezett apostolkodva egybegyűjteni maga köré az egykori bényi fiatalokat.

Az irodalmi sarok és a gyerekrovat – vagyis a Libikóka –, de még a recept is az anyák napja hangulatát hozza közelebb a kedves Olvasóhoz.

Májusban Égi Édesanyánk iránt is különös figyelemmel vagyunk, rendszeresek a májusi litániák. Erre hangol a lap vezércikke, melyet ez alkalommal a Vatikáni Rádió magyar adásának főszerkesztője, Vértesaljai László jezsuita atya írt.

Húsvét 5. vasárnapjának szentírási részletei mellett vasárnapi prédikációt, a Napraforgó rovatban ifjúsági híreket, továbbá beszámolókat – mint például a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének máriavölgyi élménybeszámolóját –, keresztrejtvényt, csíksomlyói / nagycétényi / dunaszerdahelyi / bacsfa-szentantali / tahi / márianosztrai / máriavölgyi / nagymarosi programajánlókat, és más olvasnivalót is találnak a Remény hetilap aktuális számában.

Fogadják sok szeretettel az újságot! Isten éltesse az édesanyákat!

(rmt)/Felvidék.ma