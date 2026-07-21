Kettős jubileumot ünnepelt az ógyallai Csemadok

Az ógyallai Csemadok Alapszervezet 1951. február 25-én alakult meg negyvenhét lelkes alapító taggal. A szervezet jelenleg a Vasút utcában található Hagyományok Házában működik, amely a helyi magyarság kulturális és közösségi életének egyik legfőbb bástyája.

A Csemadok rendszeresen szervez nagysikerű rendezvényeket, emellett saját közéleti havilapot is megjelentet Parabola címmel. Ez a kiadvány nemcsak beszámol a legfontosabb eseményekről, hanem láthatóvá is teszi azt a sűrű helyi hálót, amelyben az iskola, az egyház, a Csemadok, az önkormányzat, a különböző kulturális csoportok és a családok együtt formálják Ógyalla magyar közösségi életét.

A szervezet a közelmúltban kettős jubileumot ünnepelt, hiszen az alapszervezet fennállása mellett már tíz éve annak is, hogy a Hagyományok Házát közösen birtokba vehette három meghatározó ógyallai civil szervezet: a Csemadok, az Aranyszarvas Íjászegyesület, valamint a Nőszövetség Alapszervezete.

A kettős jubileumi ünnepségen megjelentek a testvérváros, Pápa képviselői, Erdélyi Zoltán, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke, valamint Peter Závodský, Ógyalla polgármestere is. Még 2016-ban, Basternák Ildikó polgármestersége idején döntött úgy a város vezetése, hogy méltó otthont biztosít ezen közösségek számára. Ekkor valósult meg a régi álom: a szervezetek saját székhelyet kaptak, és megalakult a Hagyományok Háza.

Az egykori városvezető ünnepélyes keretek között adta át a szervezetek vezetőinek, Radosicky Györgyinek, Csontos Zoltánnak és Gyarmati Máriának a bérleti szerződéseket, az önkormányzat pedig jelképes, évi egy eurós bérleti díj fejében bocsátotta rendelkezésükre az ingatlant.

A könyvtár átköltöztetése után megüresedett, Lénárt-házként ismert, több mint százéves kúriában valamennyi szervezet külön irodát kapott, a legnagyobb termet pedig közösen használják azóta is.

A város akkor felújította az épület tetőszerkezetét és kifestette a helyiségeket, hozzájárulva a civilszervezetek aktív közösségépítő munkájához. Radosicky Györgyi, a Csemadok akkori elnöke már a kezdetekkor kiemelte, hogy a házban kézműves-foglalkozásokat, ének-, tánc- és irodalmi kört indítanak, itt tartja próbáit az Őszirózsa népdalkör, és rendszeres kiállításoknak adnak otthont.

A Komáromi járásban egyedüliként működő Ógyallai Nőszövetség elnöke, Gyarmati Mária szintén hangsúlyozta a stabil helyszín fontosságát, amely a színházlátogatások, a nőnapi ünnepségek és a szilveszteri bálok szervezésének biztos hátterévé vált.

Hetvenöt év emlékei és az íjászok sikerei

Az alkalmat kikerekítve közösen ünnepelték meg a Csemadok Ógyallai Alapszervezete megalakulásának 75. évfordulóját, valamint megemlékeztek az Aranyszarvas Íjászegyesület megalakulásának 10. évfordulójáról is, amelyet az íjászok tavaly ünnepeltek.

Zsapka Katalin, a Csemadok jelenlegi elnöke ünnepi beszámolójában felidézte, hogy az 1951-es megalakulás óta a tagság létszáma fénykorában elérte a 350 főt is. Jelenleg 304 tagot számlálnak.

S bár a tagság sajnálatos módon fogyatkozik, az eltelt 75 év alatt rendkívül tartalmas és sokoldalú munka folyt a szervezeten belül. Működött itt színjátszó csoport, sikeres énekkar, az Őszirózsa népdalkör és több zenekar is, emellett számtalan rendezvényt, kirándulást, kiállítást és megemlékezést szerveztek. A kerek évfordulók alkalmából kiadott emlékkötetek és a közösségi terem falára kihelyezett fényképes tablók mind az elődök áldozatos munkáját idézik fel.

Zsapka Katalin köszönetet mondott a mindenkori vezetőségnek és az önkénteseknek a közösségért végzett elhivatott munkáért. Külön köszöntötte Bögi Etelkát, Eta nénit, aki sok éven át vezette a Csemadokot, valamint a korábbi elnököket, Kocskovics Gabriellát, Radosicky Györgyit és Bagin Árpádot. Beszédében röviden bemutatta a 2014-ben ARKADAS néven, Csontos Zoltán vezetésével alakult Aranyszarvas Íjászegyesületet is. A csapat nemcsak hazai pályán lett sikeres, hanem Magyarországon, Lengyelországban, Ausztriában, Csehországban, Szerbiában és Szlovéniában is kiemelkedő eredményeket ért el. Szlovákia legnagyobb íjászcsapataként ők szerveztek elsőként íjászbált és gyermekíjásztábort is. Az ünnepségen az íjászok személyesen nem tudtak jelen lenni, mert éppen egy közeli faluban tartottak jótékonysági íjászatot.

Kulturális műsor az udvaron és a jövő feladatai

Az ünnepi köszöntők végén a szervezet elnöke felolvasott egy negyedszázada, az 50. évforduló alkalmából írt krónikaidézetet, amely ma is hangsúlyozza: jövőnk attól függ, hogy merjük-e vállalni magyarságunkat, nyelvünket, kultúránkat és szülőföldünkhöz való kötődésünket.

A Hagyományok Háza udvarán rendezett ünnepi műsorban fellépett Drezsanics Balázs gitáros-énekes, a Harmónia énekkar, a pápai vendégek képviseletében Csukárdi Tibor saját versét szavalta el, valamint Bartalos Roland is pódiumra lépett ötéves kisfiával.

Ógyallán a Csemadok jövőjét a megújulás és a fiatal utánpótlás biztosítása határozza meg. A vezetés célja a szervezet modernizálása és a fiatalabb generációk bevonása a helyi kulturális életbe. A Csemadok továbbra is a felvidéki magyarság identitásmegőrzésének egyik legfontosabb bástyája marad, amelynek sikeresen meg kell találnia a kényes egyensúlyt a hagyományőrzés és a 21. századi kulturális igények között.

Miriák Ferenc / Felvidék.ma