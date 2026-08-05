Hamarosan befejeződik az éberhardi park felújítása

Pozsony Megye Önkormányzata szervezésében hamarosan befejeződik az éberhardi történelmi park felújítása. A Szenci járásban található község parkját évszázadokkal ezelőtt alakították ki és máig nemzeti kulturális értékként tartják nyilván. A felújításra kerülő parkban jelenleg az építkezési munkálatokat végzik, a park megnyitása után pedig pihenésre, sportolásra, a gyönyörű természet élvezetére, kulturális programokra egyaránt lesz ott lehetőség. Lucia Forman, Pozsony Megye Önkormányzatának szóvivője a TASR hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a teljes térség megnyitását októberre tervezik.

„A történelmi park felújítása a legjelentősebb projektünk a kulturális örökség és a közösségi területek megújítása területén. Ezért örömünkre szolgál, hogy a munkálatok már a végső szakaszba értek” – jelentette ki Juraj Droba, Pozsony Megye Önkormányzatának elnöke.

Jelenleg a járdák, a parki pihenők, a parki labirintus, a játszótér, a többfunkciós közösségi tér és az edzőpálya befejezése van soron. Ugyancsak hamarosan befejezik a főkaputól a kastélyhoz vezető utat és az egész park bekerítését.

Eddig már elkészültek a világítással, a kamerarendszer beüzemelésével és az öntözőrendszer megépítésével. Olyan esővíz felfogó csatornarendszert építettek ki, amely felfogja a kastély tetejéről az esővizet, és ezt a park öntözésére használják majd fel.

A növényzet kiültetését az aktuális időjárási visonyoknak megfelelően végzik. A legtöbb fát már kiültették, a füvesítést és a többi növény kiültetését későbbre tervezik.

Pozsony Megye Önkormányzata a községgel összhangban kívánja a parkot a közösség szolgálatába állítani. Ennek jegyében a közösséget fogja szolgálni, de figyelembe véve a park és a kastély történelmi jellegét szervezik majd a kulturális és közösségi programokat.

Az éberhardi park felújítása a Green Cities határokon átnyúló program keretében valósul meg. A program célja pedig, hogy minőségi nyilvános térségeket hozzanak létre, segítsék a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és hozzáértő módon építsék újjá a történelmi emlékeket, létesítményeket, épületeket.

A parkban található többek között az a klasszicista kastély is, amely egy középkori, 13. századbeli vízi vár helyén épült. Éberhardot a 19. században az Apponyi család birtokolta, amely az egyik legnépesebb és legbefolyásosabb magyar grófi csaád volt. Apponyi György a kastélyt neoklasszicista stílusban átépíttette és a család vidéki rezidenciájaként parkkal vetette körül. A maga 13 hektáros területével máig Pozsony megye legnagyobb parkja. Az angol park egykor még kiterjedtebb volt, vizes árok vette körül, de ez később elvesztette jelentőségét, benőtte a növényzet és mára teljesen eltűnt.

Az éberhardi park revitalizációját a megyei képviselők még 2023-ban hagyták jóvá.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)