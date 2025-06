Magyar reménységek a világ elitje között – Közeleg a budapesti judo-világbajnokság

A judoinfo.hu szaklap tájékoztatása szerint minden korábbinál impozánsabb mezőny gyűlik össze június 13. és 20. között a Papp László Sportarénában: húsz olimpiai bajnok és huszonnyolc világbajnok lép tatamira a budapesti OTP Bank Judo világbajnokságon. A versenyre 91 ország 566 judósa adta le nevezését – köztük a teljes magyar válogatott, 21 egyéni indulóval és egy 11 fős csapattal.

Magyar indulók: fiatal tehetségek és rutinos harcosok

A magyar válogatott legnagyobb esélyese Özbas Szofi, aki a világranglista 11. helyén áll, így 70 kilogrammban hetedik kiemeltként indulhat. A BHSE versenyzője már többször bizonyította nemzetközi klasszisát, most hazai közönség előtt bizonyíthat. Pupp Réka, az Atomerőmű SE kiválósága szintén esélyes lehet a dobogóra, azonban súlycsoportjában (52 kg) olyan erős mezőny gyűlt össze – köztük az üzbég olimpiai bajnok, Keldijorova –, hogy ezúttal nem kapott kiemelést.

Tóth Krisztián, a budapesti vb korábbi bronzérmese, sajnálatos módon sérülés miatt kénytelen kihagyni az eseményt. A helyére Feczkó Csanád (60 kg, Nippon Sport JC) lép, akivel együtt három másik versenyző – Andrási Márton (60 kg), Nerpel Gergely (90 kg) és Gercsák Szabina (63 kg) – is lehetőséget kapott a részvételre a rendező országot megillető kvótabővítés révén.

A férfi és női egyéni súlycsoportokban így összesen 21 magyar judós méreti meg magát, míg a világbajnokság zárónapján, a vegyes csapatversenyben 11 hazai sportoló képviseli majd Magyarországot.

A világelit Budapestre figyel

A sportág történetének legnagyobb alakjai közül többen is tatamira lépnek Budapesten – legalábbis a nevezési listán ott van például az ötszörös olimpiai és tizenegyszeres világbajnok Teddy Riner is, noha a francia klasszis korábban jelezte, nincs csúcsformában. A férfi mezőnyben ott lesz továbbá a kétszeres olimpiai bajnok Lukas Krpalek (Csehország), a georgiai Lasa Bekauri, valamint a japán sztárok, Hifumi Abe és Takanori Nagasze is. A nők között a négyszeres világbajnok Uta Abe indulása is biztos.

A világ elitjével küzdő magyar csapat minden eddiginél szélesebb összetételben indulhat hazai közönség előtt.

A szurkolók a Papp László Sportarénában a judo nemzetközi krémjét és a magyar reménységeket egyaránt testközelből láthatják – minden adott tehát egy emlékezetes világbajnoksághoz Budapesten.

A világbajnokság programja – magyar érdekeltségek napra lebontva

Június 12. (csütörtök)

14:00 – Sorsolás

Június 13. (péntek)

Férfi 60 kg: Feczkó Csanád, Andrási Márton

Női 48 kg: Szeleczki Szabina, Kőszegi Rebeka

Június 14. (szombat)

Férfi 66 kg: Pongrácz Bence, Gombás Bálint

Női 52 kg: Pupp Réka, Gyertyás Róza

Június 15. (vasárnap)

Férfi 73 kg: Szegedi Dániel, Szabó Áron

Női 57 kg: Kovács Kitti

Június 16. (hétfő)

Férfi 81 kg: Ungvári Attila, Tóth Botond

Női 63 kg: Varga Brigitta, Gercsák Szabina

Június 17. (kedd)

Férfi 90 kg: Sáfrány Péter, Nerpel Gergely

Női 70 kg: Özbas Szofi, Czerlau Jennifer

Június 18. (szerda)

Férfi 100 kg: Vég Zsombor

Női 78 kg: Sági Nikolett

Június 19. (csütörtök)

Férfi +100 kg

Női +78 kg

Június 20. (péntek) – Vegyes csapatverseny

Résztvevők: Szegedi Dániel, Szabó Áron, Sáfrány Péter, Nerpel Gergely, Vég Zsombor, Balogh János, Pupp Réka, Kovács Kitti, Özbas Szofi, Czerlau Jennifer, Sági Nikolett

