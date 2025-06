A világmindenség pünkösdre hangolása Kék Duna keringővel, ünnepi e-könyvvel

Miközben pünkösdre, azaz, Isten földi és kozmikus egyetemességének ünnepére gondolok halk sétával a vatikáni főutcán, a Via della Conciliazionen, hogy még magamat se zavarjam meg lépteim zajával az ősi kockakövek koppintásával, hirtelen a pneumatikus, Lélek teremtette egyidejűségben elém ugrik a hír: az elmúlt szombat este, május 31-én a Bécsi Szimfonikus Zenekar rendhagyó koncerten eljátszotta Johann Strauss Kék Duna keringőjét, amit az Európai Űrügynökség (ESA) ezzel egy időben az űrbe sugárzott. A keringő rádiójelek formájában jutott a világmindenség végtelen koncerthalljába.

Sugárzásához az ESA Spanyolországban található, 35 méteres Deep Space Antenna 2 nevű rádióteleszkópját használták. A keringőt abba az irányba küldték, amerre a Voyager–1 űrszonda tartózkodik, vagyis az az ember alkotta tárgy, ami a legmesszebb került a Földtől.

„Ennek a küldetésnek a szépsége a határtalan képzeletben és optimizmusban rejlik” – írták a Keringőt az űrbe projekt szervezői.

„A zene univerzális nyelv, amely határokat, fajokat, sőt galaxisokat is átlép. Ha léteznek odakint életformák, talán érzékelik az emberiség örömét, eleganciáját és ritmusát, és talán a saját táncukkal válaszolnak majd.”

A Szentlélek-konszonancia, együtt-rezdülés úgy kezdett itt az örök város kockakövein működni, hogy megéreztem: ez a nagyszerű emberiségüzenet mélyen összeölelkezik azzal a cikküzenettel, amit a Szentlélek emberiséghez szóló üzeneteiről írtam éppen tegnap, a Felvidék.ma online felületen „A meghallgatás magyar és egyetemes kultúrája felé” címmel.

Ebben idéztem pontosan azt, amiről az űrprojekt szervezői írtak az üzenet univerzális nyelvéről. Így fogalmaztam:

„Isten Lelke által összhangzatos egyetemes dimenzió a zene. Ez a látás-hallás világkultúrája, amit a teremtés első pillanatától Isten hozott be földi létünkbe. Digitális korunkra is érvényesen”.

Az űr örökkévaló himnusza

A homo audiens, a meghallgató embertípus kapcsán idéztem a legjelentősebb japán kortárs zeneszerzőt, Jo Kondot: „A komponálás végső soron hallgatás, és a hallgatás révén az Én megnyílik a külső, a Másik felé. Így lesz belőle meghallgatás.”

A zene áradása, egyetemesen érthető, hallható és meghallgatható hangfolyamai elárasztják a hallgatóságot, a világot. Így visz közelebb a zene a másik emberhez és Istenhez.

Szombat óta ezt is hozzátehetjük: a világmindenséghez.

Ahhoz a szellemi, értelmes multiuniverzális közösséghez, ami földünkön a teremtés töredék milliomod szekundumai alatt úgy játszódott le, hogy a szellem, a Lélek, Isten Lelke lebegett a tohuvabohu, az anyagi mélység fölött létbe,- létrehívón, s adott neki formát, irányt, célt a rendezett létezés felé (1Móz 1,1-2).

És ez a Lélek teremt ma is értelmes, láthatatlan lélekdimenziót, megérzést, mint az egyetlenszerű pünkösdi csodában:

mindenki a maga nyelvén hallotta mindazt, amit az angyalok, a Lélek, s az emberek különféle nyelveken beszéltek Isten nagyságos dolgairól (ApCsel 2,1kk).

Ez a Lélek teremt ma is pneumatikus dimenzióban, Szentlélek dimenzióban olyan együtthallásokat, tapasztalásokat, amelyek összekötik a zene egyetemes nyelvezetével Japánt és Németországot, Bécset, Vatikánt, Budapestet, Budaörsöt, Pozsonyt, Kolozsvárt, Szabadkát, Ungvárt – és most már az „az űr örökkévaló himnusza”, a Kék Duna keringő dallamai révén a legtávolabbi világűrszegletet és ezeket a vatikáni kockaköveket, meg a szívemet, szívünket is. Hát nem csodálatos?!

Folyamatosan pulzáló, végtelen élménymiliőben

Szokásom szerint leülök a Szent Péter tér sarkán arra a kőpad-kiszögellésre, ami az ősi főutca végén, jobbra, a szuvenír árusok sátrai mögött van. Rákattintok a digitális kor technikája által létrehozott elektromos könyvespolcomra (https://anyflip.com/bookcase/pehbg/). Lenyílik a pünkösdi Igebölcsők-Szóbölcsők kötet. 206 oldalon, 50 lelki hódolással, pünkösdi levelecskével, postillával azért dolgoztam ki 10 év alatt, hogy 206 lelki hívással, Lélek hívogató szép akkordokként szólítgassák lelkésztársaimat, hívő testvéreimet, presbitereket, gyülekezeti munkásokat szerte a magyar keresztyén világban Isten csodálatára, még mélyebb, összetettebb megismerésére, tiszteletére.

Olyan felismerésekre, amelyekre a Lélek által valóban tátva marad a szánk, elámul a lelkünk. Mert csodák világvonzásában élünk. Folyamatosan létesülő, pulzáló élménymilliőben.

Ez az első magyar elektromos református magán könyvespolc mindenki által elérhető doxológikus, magasztaló kötete.

Sok színes illusztrációval, a keresztyénség-történelem első Szentlélek-hárfásaitól, a pusztai remetéktől felénk zengő 2000 éves fenséges Lélek-himnuszokkal, magyarság identitást is építő Lélek-áradásokkal, a digitális kor egyetemes Szentlélek világközösségében.

A Mesterséges Intelligencia mellett a homo audiens és a homo loquens, a másokat és a világűr üzeneteit is meghallgatni képes, valamint a beszélő, kommunikáló emberség megőrzését segítő, e kettő világmindenséget őrző földi és földöntúli kultúraképességet oltalmazó személyiségneveléssel. A kötetben is, most itt is a Szentséges és Felséges Lélek szép szekvenciákat komponál bennem Istennek, nektek, kedves Olvasók.

Ilyen Lélekhullámokat és tartalmakat: „Érzékeinkbe gyújts te fényt, szívünk szerelmed töltse be… Ezredévek üzenetei a Szentlélekről” – „Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám… A világkeresztyénség egyetemes pünkösdi Lélek-hívása” – „Szentlélekkel betöltekezve, énekeljetek a szír pusztáktól a Kárpátokon át fel a magas égig, s még azon is túlra!” – „Tiszteletkultúrát építő magyar nemzeti pünkösdöt!” – „Isten Lelke – vagy a hazugság „lelke” – „Pünkösdi egyéni és közösségi etikai minimumok” – „Vallomásakkordok az ókortól napjainkig a Szentlélek egyetemességéről és legszemélyesebb valóságáról” – „Belső istentér-hiány sok ember végzete” – „A Szentlélekről évszázadok felelgetnek egymásnak” – „Semmit mondás, kapcsolatvesztés ellen lelki nyelvújítást, Magyarország! – pneumatikus karcolatok” – „Épül-e az irgalom kultúrája Európában és hazánkban?”- „Pünkösdi spirituális szemle – Jöjj, teremtő Lélek magyar népedhez!” – „Öko-áldás pünkösdre – a jövő árnyéka vagy Isten fénye?” – „Tiszteletkultúrát építő Magyar Nemzeti Pünkösdöt! – a langyos középszer, a közönségesség diktatúrája ellen” – „Még a téridő is meghajol, meghódol Előtted, Szent Lélek – és mi? Pünkösdre hangoló eszmeakkordok”.

Kell-e többet mondani, írni? Napnál világosabban kiderül a Szentlélek elképesztő aktualitása, korszerűsége.

Isten élő Lelke téridőkben és téridők között létet alkotó, gondviselő, szelleme alkotta rendet betartató, harmonizáló, ellentéteket is az egész emberiség, nemzet javára feloldó munkálkodása.

Szüntelenül – értünk, mindenkiért, a mindenségért, az univerzumunkat is magában rejtő multiverzumokért. Ha még ehhez hozzáveszem: Csíksomlyó pünkösdi magyarságszentelő zarándoklatát, éppen azokra a napokra terminált magyar űrhajósunk felbocsátását, s az elektromos könyvespolc Lélek-történeti posztilláit, levelecskéit, nem fog túlzásnak hangzani a Keringőt az űrbe projekt szervezőinek üzenete:

„Ha léteznek odakint életformák, talán érzékelik az emberiség örömét, eleganciáját és ritmusát, és talán a saját táncukkal válaszolnak majd”. 2025 pünkösdjén idebenn is jó lenne ezt a Lélek-kultúrát átérezni, és örülni annak, hogy Isten pneumája, Szent Lelke, Szellem ilyen lenyűgözően, kreatívan van jelen közöttünk…

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma