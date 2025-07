Bősi búcsú az apostoli kereszt áldásával

Elérkezett a bősi búcsú, a város védőszentjének, Antiochiai Szent Margitnak az ünnepe. Az ünnepi szentmisét Parák László helyi plébános a város védőszentjének tiszteletére, valamint a hívekért ajánlotta fel.

Elmélkedésében a védőszent életéről és ábrázolásairól beszélt. „Az anyaszentegyház egyik legősibb és legnépszerűbb vértanú szentjét ünnepeljük. Őt különösen tisztelték a középkorban – főként a szülési fájdalmakban szenvedők, a terhes nők, a szüzek és a szüzességet megőrzők védőszentjeként. Mi pedig templomunk védőszentjeként tiszteljük. Minden imádság összeköt bennünket Istennel, minden imádság a lélek fohásza Istenhez. A szentek ezt az eszközt, az imát párbeszédként használták Istennel, hogy erőt merítsenek belőle. A Mindenhatónak azt köszönjük, hogy kincsek vagyunk a szívében, és kérjük, hogy segítsen abban, hogy kinccsé váljunk mások számára. A szívünk akkor kincs, ha imával telik el, és a Teremtőjéhez ily módon szól…” – mondta László atya.

A bősi búcsúi napok szervezői az Amade parkban számos szórakozási lehetőséggel, gasztronómiai élvezetekkel, délutántól éjszakába nyúló programokkal várták nemcsak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is.

A templomban hétfőn délelőtt folytatódott az ünnep. Immár hagyománnyá vált, hogy búcsúhétfőn ellátogatnak ide az egykor Bősön szolgáló vagy Bőshöz kötődő lelkiatyák, hogy szentmisét mutassanak be templomunkban.

Idén Józsa Attila kanonok, mons. Szakál László János, mons. Zsidó János és nem utolsósorban a szomszédos falu plébánosa, Kónya Márió atya fogadta el a meghívást. A szentmise előtt László atya köszöntötte a híveket, a megjelent vendégeket, atyákat és a főcelebráns Parák József püspöki helynököt. A szentmisét a tavaly elhunyt volt bősi plébános, Macho József atya lelki üdvéért mutatták be.

József atya a megjelent híveket arra buzdította, ne a saját boldogulásukat keressék. Vegyenek példát a 15 éves Szent Margitról, akit arra akartak rávenni, hogy tagadja meg hitét, különben az életével fizet, de ő erre nem volt hajlandó. A mai emberből viszont a betegsége a legrosszabbat hozza ki, leveti a jólneveltség köntösét.

De itt a példaképünk, a szent, aki a kínzások közepette is imádkozott, akkor sem tagadta meg hitét. József atya kért bennünket, hogy mi is tartsunk ki az imában minden nehézség ellenére.

Zsidó János atya egyike azoknak, akik a leghosszabban teljesítettek szolgálatot Bősön, s akit XIV. Leó pápa május 30-án a pápai káplánok sorába iktatott.

Ebből az alkalomból gratulált neki Fenes Iván polgármester az önkormányzat nevében. János atya megköszönte a figyelmességet, és pár szóban elmondta, miért kapta e kitüntető rangot.

Bősön kezdeményezője volt a 16. számú Széchenyi István cserkészcsapat megalakulásának, valamint a Gábriel Polgári Társulásnak. Aktívan részt vett a Keresztény Ifjúsági Közösség (KIK) tevékenységében, sok fiatal neki köszönheti, hogy a hit útjára lépett.

A Carissimi nonprofit szervezet kuratóriumi tagjaként az értelmileg akadályozott gyermeket nevelő családok, a legsérülékenyebbek életkörülményeinek javításáért dolgozik. A Szent György Lovagrend lelki vezetője.

Elmondta, hogy először nem akart részt venni ezen az ünnepen, ugyanis három hete szívinfarktuson esett át, de a szíve ide húzta, hiszen szeret találkozni volt híveivel. A záró áldás előtt a vendégek is jókívánságokkal halmozták el a helyi plébános atyát, mivel születésnapja volt. Ezután a hívekkel együtt körmenetben a kettős kereszthez vonultak a plébániakertbe, majd Szakál László János atya megáldotta a keresztet.

Szakál atya keresztet áldó szövegéből idézünk egy részletet: „Bősön hálát kell adnunk Istennek városunk elöljáróiért, akik teljes odaadással támogatják Jézus Krisztus ügyét a világban; védelmezik a kereszténységet és prófétai módon jelzik az egész csallóközi régiónak, hogy napjainkban még nagyobb szükség van keresztény értékeink megőrzésére, magyar népi hagyományaink ápolására és a nemzeti érzés elmélyítésére, mivel már nekünk itt, a Csallóközben élő keresztényeknek is egy vad liberalizmus ellenszelében kell élnünk. Köszönet a polgármester úrnak és a város önkormányzatának, hogy a város jóvoltából egy újabb keresztény szimbólum díszítheti a város szívét.

Kérjük Isten áldását Szent István királyunk apostoli kettős keresztjére, amely a Magyar Királyság és a kereszténység kapcsolatát jelképezi. Adja Isten, hogy ez a most megáldott kettős kereszt emlékeztessen minden itt élőt és az átutazókat is keresztény vallásunk legfontosabb szimbólumára, a Szent Keresztre, amely a szentháromságos Isten szeretetét hirdeti. Ugyanakkor az első magyar szent családra: Szent Istvánra, Boldog Gizellára és Szent Imrére is emlékezetet majd mindenkit, és nem utolsósorban felhívja a figyelmet a mi hármas magyar igazságunkra: magyar nyelvünkre, kultúránkra és a több mint 1100 éves államiságunkra.”

A szentmisén és a kettős kereszt megáldásánál a felsőpatonyi Margaréta népdalkör tette még ünnepibbé a szertartást.

Az áldás után Fenes Iván polgármester megköszönte mindazok munkáját, akik segédkeztek abban, hogy a kereszt elkészülhessen és megáldásra kerülhessen. A helyi vállalkozóknak, többek között Csörgő Vilmosnak, aki a faanyagot adományozta, az asztalos Vígh Györgynek és fiának, akik megmunkálták a fát, Csicsai Imrének és csapatának a keresztállításban való részvételt, valamint a helyi kisüzem dolgozóinak. A kettős kereszt ötletét Fenes Iván Győrben látta meg, elmondása szerint annak a fának a helyére került, amelyik tavaly kidőlt, de addig a plébániakertet díszítette.

Antiochiai Szent Margit, városunk védőszentje, áldd meg és védelmezd Bős minden lakóját a gonosz cselvetéseitől! Volt plébánosainknak és jelenlegi plébánosunknak add meg, hogy tartalmas hitélettel vezessék híveiket az Úrhoz! Ámen.

Mészáros Angelika/Felvidék.ma