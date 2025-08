A Dalia Népfőiskola családi tábora

Harmadik alkalommal szervezték meg a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Házban a családi tábort, amelynek célja, hogy a jelenlévők közösen alkossanak, foglalkozzanak a hagyományainkkal. Volt fafaragás, készült kovászos kenyér és házi sajt, s nem maradhatott el a kézműves foglalkozás, csapatjáték, harcművészeti edzés sem. Az esemény főnapján egy gömöri vándorbölcső átadására is sor került.

A magyar nemzeti harcművészetet oktató Felföldi Dalia Iskola központja a Magyar Közösségi Ház. Ők 2021-ben csatlakoztak a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózathoz. 2023 decemberétől már önálló civil szervezetként, Dalia Népfőiskolaként is működnek Gömörpéterfalán.

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke, központjuk pedig a lakiteleki Hungarikum Liget. Az alapítványban és a népfőiskolákban dolgozók célja a nemzeti összetartozás jegyében működő közösségek fenntartása, az értékfeltárás, az ismeretbővítés, a magyar identitás erősítése. Az alapítvány anyagilag is támogatja a szervezeteket a szabadegyetemek, táborok, tudományos előadások, koncertek és további kulturális programok megszervezésében.

A több, mint 40 táborozó több mindennel foglalkozott. Elsősorban Soós Ferenc és Kincses János fafaragók szakmai irányításával befejezték a faragási munkálatokat az Életfán, illetve Esterházy és Duray közös kopjafáján is dolgoztak. Kézműves sajtokat készítettek házi tejből Szászfali István és Kinga vezetésével, Kopecsni Mikolttal pedig a kovász és a kovászos kenyér készítését lehetett elsajátítani.

A felnőtteket és gyerekeket egyaránt további változatos programok várták. Volt még íjászat, ostorozás, kézműves foglalkozások, csapatjátékok, közös főzések és sütések, medencézés, túrázás, kötetlen beszélgetések, valamint egy születésnap megünneplése is helyet kapott.

Ez az esemény méltóképpen szolgált egy gömöri vándorbölcső átadására is. Mudi Róbert berzétei lelkész áldást adott, Kovács Botond szavalt, Chovan Lilla pedig gitározott és énekelt. A bölcső a Kariš családhoz került Medveshidegkútra, s a kis Dáriust fogja ringatni az elkövetkezendő hónapokban.

,,Most jártam először Gömörpéterfalán. Már nagyon sok jót hallottam erről a bájos kis községről, de az átélt élmények, a kedves emberek, a gyönyörű táj felülmúlta az elképzeléseimet. A Daliák közössége példaértékű. A mai világban, ahol mindenki a saját érdekeit nézi, ahol az egyén számít és nem a csapat, nagyon jó látni az ilyen fiatalokból álló, összetartó szervezetet. A hagyományok őrzése az én életemben is fontos szerepet kap, így a Daliák értékmentő tevékenységét, a gyermekek tanítását nagyon fontos dolognak tartom. A kenyérsütéssel már egy ideje én is próbálkozom, de a készítés során több kérdésem is felmerült. Jó volt ezeket Mikolttal megbeszélni, a trükköket, praktikákat ellesni. Nagyon jó ötlet volt, hogy az ételeket együtt főztük, mi, asszonyok. Viszont ami ezeknél az élményeknél is többet ér számomra, az nem más, mint az itt kötött új barátságok, az éjszakákba nyúló beszélgetések, nevetések. Jó volt pár napig a Daliák közösségébe tartozni’’ – nyilatkozta Szabó Alexandra, aki a férjével és a három gyermekével Pozsonyboldogfáról érkezett a táborba.

Ez a Gömörpéterfalán eltöltött pár nap nemcsak élményekkel, hanem megerősödött közösségi kötelékekkel is gazdagította a résztvevőket.

Chovan Lilla/Felvidék.ma