Szlovák fiataloknak beszélt az Esterházy Akadémiáról a Magyar Szövetség elnöke

A politikai ökoszisztémák és a szlovák közélet új generációja szereplőinek kiépítéséről zajlott beszélgetés a hétvégén az Alacsony-Tátra melletti Korpácson. A Szlovák Kereszténydemokrata Ifjúság (KDMS) szervezésében megvalósuló panelbeszélgetésre meghívást kapott Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is.

Mint mondta, a politikai ökoszisztéma egy olyan elméleti keretrendszer, amely a politikai szereplők, intézmények, folyamatok és érdekek kölcsönhatásait vizsgálja, hasonlóan a biológiai ökoszisztémákhoz. Gubík a panelbeszélgetés céljáról szólva úgy fogalmazott, az ehhez hasonló szellemi műhelyek segítik a politikai rendszerek működésének megértését és a politikai változások elemzését.

A meghívásra szívesen mondott igent, szereti az ilyen jellegű kihívásokat. A felvidéki magyar párt elnöke úgy véli, érdemes nyitottnak lenni és aktívan keresni a kapcsolatot intézményekkel, civil és politikai szervezetekkel is. „A keresztény-demokrata alapon történő társadalomszervezés hozzám közel áll, sosem titkoltam. A mostani felkérés a Hanus társaságon keresztül valósult meg, ami erőteljesen konzervatív értékrendet vall. Eddig civil, de most már politikai vonalon is megvan a kapcsolat – majd meglátjuk, hogy a jövőben, ami a politikai teret illeti, mi következik” – értékelte.

A hétvégén zajló 36. alkalommal megszervezett Výstup na Ďumbier elnevezésű rendezvény keretén belül megvalósuló panelbeszélgetésen, amelyet a KDH-hoz kötődő fiatalok szerveztek, nem politikai szövetségkötésen, hanem inkább a jó gyakorlatok bemutatásán volt a hangsúly, jegyezte meg. „Jó tapasztalatokat szerezni, új embereket megismerni. Jó, ha el tudod mondani a saját közösségedet érintő ügyes-bajos dolgokat ilyen fórumon is” – magyarázta Gubík, aki az Esterházy Akadémia alapítójaként a tehetséggondozó intézmény működésén keresztül mutatta be, mit is jelent Szlovákiában magyarnak lenni. A Martoson működő akadémia képzéseinek célja, hogy a tehetséges, képzett fiatalokat elindítsa a közéleti pályán. „A működésünkről, tapasztalatainkról, az elért eredményeinkről számoltam be, arról, hogy hányan kerültek ki közülük közéleti, kulturális, önkormányzati vagy konkrétan politikai pályára.”

A szlovák fiatalokból álló közönségnek arról beszélt, hogy magyar vonalon hogyan lehet Szlovákiában felépíteni egy olyan intézményt, amely végső soron a jövő, de a jelennek is kitermelt közéleti, politikai vezetőket. „Ha tavaly hívtak volna meg, még ifjúsági vezetőként lettem volna jelen a beszélgetésen, de ma már pártelnökként – pont ennek a hálózatnak, ökoszisztémának köszönhetően. Politikusként is tudok profitálni abból, amit korábban a civil életben dolgoztam” – fogalmazott.

Gubík László rámutatott, az ehhez hasonló lehetőségeket meg kell becsülni, élni kell velük, és nyitottnak kell lenni arra is, hogy esetleg más politikai közösségekkel is megvalósulhatnak hasonló rendezvények. „Mi magyarok sokszor esünk abba a hibába, hogy bezárkózunk magunkba, de én úgy gondolom, jó és hasznos lehet, ha bővítjük az ismeretséget és létrejönnek személyes kapcsolatok” – vélekedett a komfortzónából való kilépésről.

A Magyar Szövetség elnöke beszélgetőpartnerei Ján Fabičovic, a Politikai Oktatási és Innovációs Intézet (IVIP) alapító-igazgatója, Juraj Šúst, a Ladislav Hanus Társaság elnöke és Róbert Chovanculiak, az INESS, gazdasági és társadalmi elemzések intézetének elemzője voltak, akik a saját köreik, intézményeik tapasztalatait, jógyakorlatait mutatták be – Gubík saját bevallása szerint a politikai ökoszisztéma szerves részeként vett részt a beszélgetésen, képviselve a magyar közösséget.

Szalai Erika/Felvidék.ma