Gótikus út: hat templom nyílik meg, köztük először most Magyarországon is

Szombaton Gömörben kerül sor a kilencedik alkalommal megrendezett eseményre, amelynek keretében a Gótikus út civil szervezet bemutatja a helyi középkori templomokat és azok ritka freskóit. A nap folyamán hat gótikus templomot nyitnak meg a nyilvánosság előtt. Az esemény első alkalommal kerül megrendezésre a Gömör magyarországi részén is. Erről a TASR-t Peter Palgut, az egyesület alelnöke tájékoztatta.

Az esemény programja szerint szombat reggel két busz indult Rozsnyóról és Miskolcról, amelyek a résztvevőket sorban hat helyszínre viszik Gömörben, a régió szlovák és magyar oldalán. A templomok 10 órától nyitnak a nagyközönség számára, a látogatókat idegenvezetők várják.

„Megnyitja kapuit a korai gótikus templom Ragály községben, amelynek falfestményei rokonok a szlovákiai templomokban található festményekkel.

Ugyanígy látogatható lesz a késő gótikus templom a volt bányavárosban, Rudabányában, amely a település régi dicsőségére emlékeztet, és lenyűgöző domináns építmény, számos gyönyörű középkori részlettel” – számolt be.

Az idei évben a program keretén belül az utolsó meglátogatható templom a magyarországi oldalon található autentikus középkori templom lesz, fa harangtoronnyal, Zubogy községben, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében – mondta Palgut.

Szlovákiában, Gömör területén a rendezvény keretében megnyitják a látogatók előtt a kevéssé ismert református templomot Lekenye községben, a közönség pedig megtekintheti a pelsőci középkori templomot is.

„Ezúttal a legutóbbi restaurálás után tapasztalt legújabb felfedezésekről is hírt adunk, amelyeket Juraj Gregorek, a restaurálási munkák egyik szerzője mutat be” – mondta az egyesület alelnöke.

Az idei rendezvény utolsó helyszíne a felsővályi református templom lesz. Az erődített épület ad otthont az idei Gótikus út kulturális záróeseményének is, egy gregorián kórus koncertjének 18 órakor. „A középkori szakrális építészet mellett a felsővályi templom környékét is megismerhetjük, amely érdekes nyomokat őriz a régi kulturális tájról, ritka szilfákkal, fekete morusokkal és egyéb természeti érdekességekkel” – tette hozzá Palgut.

