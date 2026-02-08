Megmentik a felvidéki barokk kincset

Megkezdődött a berdárkai evangélikus templom páratlan értékű, népi-barokk belső terének megóvása. A szakértők súlyos faanyagkárosodást állapítottak meg, ezért a műemlékvédelmi hivatal és a konzervátorok sürgős beavatkozásba kezdtek. A munkálatok célja az évszázados berendezés megmentése és eredeti állapotának megőrzése – közölte a Gótikus Út Egyesület közösségi oldalán.

A Berdárkán álló templom belső tere a térség egyik legértékesebb, hitelesen megőrzött barokk emléke. A berendezés része a korábban restaurált főoltár, valamint a Valachy-mester által 1762-ben készített pozitív orgona is. A szószék, a keresztelőmedence, a patrónusi pad, a karzat festett párkánya és a padsorok azonban eddig sem restauráláson, sem szakszerű konzerváláson nem estek át.

A problémára tavaly ősszel derült fény, amikor a lelkésznő kezdeményezésére a műemlékvédelmi szakemberek helyszíni vizsgálatot tartottak. Megállapították: több berendezési tárgyat súlyos biológiai károsodás ért, ezért halaszthatatlanná vált a beavatkozás.

A szakértők szerint különösen veszélyeztetett állapotban van az 1806-ban készült, festett és aranyozott szószék, amelyen az evangélisták és Krisztus szobrai láthatók, valamint a keresztelőmedence is. A munkálatok célja a berendezések fizikai megmentése, az eredeti állapot maximális megőrzésével.

Az első lépésre karácsony előtt került sor: a Konzerválástudományi Osztály munkatársai elvégezték a karzat konzerválásának kezdeti szakaszát. Ennek részeként megtisztították a felületeket, és biocid kezelést alkalmaztak a további faanyagkárosodás megelőzésére. A munkálatok második üteme a tavaszi hónapokban folytatódik.

A felújítás elindulását a Gótikus Út Egyesület támogatása tette lehetővé, amely hozzájárult ahhoz, hogy a helyi gyülekezet megkezdhesse a különösen értékes berendezés megóvását. A projekt hosszú távon a templom kulturális és turisztikai szerepének erősítését is szolgálja.

A berdárkai evangélikus templom nemcsak egyházi, hanem kiemelkedő műemléki érték is: belső tere ritka példája annak, hogyan maradhatott fenn szinte érintetlenül egy 18–19. századi, népi-barokk stílusú berendezés. A mostani beavatkozás célja, hogy ezt az örökséget a jövő generációi számára is megőrizzék.

