A gútai vásári forgatagban sem feledkeznek meg a kitelepítettekről

Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke a város meghívására részt vett a 40. Gútai Vásár és Búcsú pénteki napján, amelyen a párt aktivistái Viola Miklós, Nyitra megyei képviselővel három óra leforgása alatt 1300 palack víz szétosztásával hűsítette a vásározókat.

Gubík László gratulált a városnak és annak polgárainak a negyvenedik évfordulóhoz és végigjárva a standokat megjegyezte, igazi vásári hangulat jellemzi a helyszínt. Örömét fejezte ki, hogy sok fiatal látogatott ki. „Egy ilyen közösségi esemény célja, hogy együtt legyenek a családok, rég nem látott családtagok, ismerősök találkozhassanak és kicsit feledkezzenek meg a mindennapok gondjairól. Én itt Gútán az első benyomásaim alapján ezt tapasztalom”- mondta, majd megköszönte a párt szimpatizánsainak, hogy a rekkenő hőségben ásványvizeket osztogattak a vásározóknak.

Kiemelte, becsülendő, hogy a színes kulturális kavalkád mellett a szervezők odafigyeltek arra, hogy a helyi művészeknek, előadóknak fellépési lehetőséget biztosítsanak. Gubík Lászlót meghatotta, hogy Gútán a vásár ideje alatt is megemlékeznek azokról, akiknek „a 20. század történelmének kereke úgy fordult, hogy el kellett hagyniuk a szülőföldjüket.”

A pártelnök úgy vélekedett, nekik és az ő leszármazottaiknak itt a helyük. „A kitelepítettekről Nagyboldogasszony napján is megemlékeztek a helyiek. A sok dínom-dánom között jó, hogy erre is szánnak időt és megjelenik a kitelepítettek emléke a vásár és búcsú alatt is” – értékelte.

Gútán augusztus 15-én fogadták a testvértelepülések képviselőit, majd az ünnepi testületi ülést követően a Szent Rozália parkban koszorúkat helyeztek el a kitelepítettekre emlékezve.

A vasárnapig tartó negyvenedik alkalommal megrendezett vásár és búcsú programjairól, fellépőiről IDE kattintva olvashatnak.

ZVN/Felvidék.ma