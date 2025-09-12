Orbán Viktor: a háborús fenyegetettség közvetlen

A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó Orbán Viktor azt mondta, a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor „néha beesik a baj” néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét.

Elmondta, a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig.

Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik – közölte a kormányfő, hozzátéve, ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel sikerült létrehozni egy nagyon különleges kapcsolatot, „nagyon sebes léptű, gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki” egyebek mellett az energiaszektorban, a mesterséges intelligencia, a digitális infrastruktúra területén.

MTI/Felvidék.ma