Home Kitekintő Orbán Viktor: a háborús fenyegetettség közvetlen
Kitekintő

Orbán Viktor: a háborús fenyegetettség közvetlen

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Fisher Zoltán/MTI)

A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap, a háborús fenyegetettség közvetlen – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó Orbán Viktor azt mondta, a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor „néha beesik a baj” néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét.

Elmondta, a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig.

Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik

– közölte a kormányfő, hozzátéve, ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel sikerült létrehozni egy nagyon különleges kapcsolatot, „nagyon sebes léptű, gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki” egyebek mellett az energiaszektorban, a mesterséges intelligencia, a digitális infrastruktúra területén.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szijjártó méltatta a magyar–osztrák együttműködést az illegális bevándorlás...

A lengyel légtér megsértése miatt összeül az ENSZ...

Jóváhagyta az EP az uniós kohéziós támogatások átcsoportosítását...

„Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását”

Gál Kinga: itt az ideje, hogy Ursula von...

Európa problémái helyett még mindig Ukrajna a legfontosabb...

Menczer Tamás higgadtságra szólított fel a lengyelországi események...

„Európa harcban áll azért, hogy maga dönthessen a...

„Nem lecserélni kell a meglévő energiaforrásokat, hanem újakat...

Az Európai Bizottság bemutatta a tagországok között szétosztásra...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma