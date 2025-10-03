III. Meselámpás Komáromban

A Komáromi Regionális Művelődési Központ szervezésében ismét megrendezésre kerül megyénk magyar ajkú amatőr bábos csoportjait bemutató rendezvénye III. Meselámpás címmel, melynek keretében nagy tisztelettel szólítunk meg minden, a Nyitra megyén belül működő, magyar ajkú bábcsoportot, akiket érdekel a mesék és a bábok birodalma.

Az eseményünk seregszemle jelleggel bír, mely a jelentkező bábcsoportok mesejátékát hivatott prezentálni a mese- és a bábvilág iránt érdeklődő széleskörű közönségnek. Ezen esemény legfőbb célja a magyar anyanyelvű amatőr bábos műfaj hagyományának megőrzése, továbbfejlesztése, nem utolsósorban pedig motiválása. Megvalósításával szeretnénk hozzájárulni a működő gyermek bábcsoportok bemutatkozási lehetőségeihez, tehetségük megmutatásához, illetve ösztönözni az újabb csoportok megalakulását.

Helyszín: Egressy Béni Városi Művelődési Központ, Komárom

Időpont: 2025. november 5., 09.00.

Részvétel: díjmentes.

A bábcsoportok jelentkezési határideje: 2025. október 17.

A rendezvényünk programját a seregszemlén kívül bábszínházi sarokkal is gazdagítjuk.

A rendezvény megtekintési lehetősége a helyek számát illetően létszám szerint korlátozott, ezért a foglalás a jelentkezések sorrendjében történik! A rendezvény megtekintésére foglalási határidő: 2025. október 27. / szabad helyek betöltéséig

Információ és jelentkezés: Mgr. Himpán Terézia, himpanova.osveta@gmail.com, 0918 940 648.

Örömmel várjuk a találkozást!

III. Lampášik rozprávok – III. Meselámpás, mely a Kisebbségi Kulturális Alap pénzügyi támogatásával valósul meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma