Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az írek elleni hazai vb-selejtezőre

A magyar válogatott kezdőcsapata a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország - Hollandia mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2024. október 11-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyet ír csapattal játszik november 16-án a Puskás Arénában.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint az első napon szokás szerint a Szurkolói Klub aranyszintes tagjai vásárolhatnak belépőt, ezt követően kedden 10 órától két napig tart a többi SZK-tag vásárlási időszaka.

Amennyiben marad belépő, október 30-án 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetővé válnak a jegyek, melyek 7 és 25 ezer forint közötti összegbe kerülnek.

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. A megszokott gyakorlat szerint a vásárlás során egy szurkoló egy tranzakciót indíthat, melynek során legfeljebb négy belépőt vásárolhat. A találkozóra érvényesek a 2025-ös évre megvásárolt bérletek, de a bérletvásárláskor meghirdetett szabályok szerint a bérlettel rendelkező szurkolók sem maguk, sem mások számára nem vásárolhatnak jegyet.

A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket.

