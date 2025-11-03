Míg az EU szankcionál, német cégek vígan üzletelnek Moszkvával

Miközben Brüsszel szakmányban gyártja a saját államain kívül senki másnak nem ártó szankciós csomagokat, addig német vállalatok közel 1,72 milliárd eurónyi adóbevételhez juttatták Oroszországot az ukrajnai háború kezdete óta csak azzal, hogy tették, amit mindig: üzletet kötöttek…

Főleg az ún. gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) körében pörög a biznisz, építőanyagból vagy épp tejtermékekből sem lehet eleget eladni a nagy medvének.

A Hochland például három üzemet működtet Oroszországban:

Moszkva környékén, a belgorodi Prokhovkában és a penzai Belinszkijben, emellett több telephellyel rendelkezik Európa-szerte. A vállalat 2024-ben jelentős nyereségcsökkenésről számolt be, de egyelőre nem tervezi orosz érdekeltségeinek eladását. A kilépés ugyanis fájdalmas lehet: Oroszország 15%-ról 35%-ra emelte az üzleteladások adóját, az eszközeladások kötelező kedvezményét 50%-ról 60%-ra növelte, és mostantól elnöki jóváhagyást igényel minden 50 milliárd rubel (kb. 533 millió euró) feletti tranzakció.

Nezir Sinani, a B4Ukraine igazgatója így nyilatkozott:

„Ezek a külföldi vállalatok egyértelműen továbbra is hozzájárulnak az orosz gazdasághoz.”

A jelentés szerint a nemzetközi cégek 2022 eleje óta több mint 60 milliárd dollár (51,8 milliárd euró) adót fizettek Oroszországnak, közülük a német vállalatok az amerikaiak után a legnagyobb befizetők.

szd/Felvidék.ma/TEC