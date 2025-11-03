Home Kitekintő Trump: „a nigériai kormány vagy megvédi a keresztényeket, vagy mi fogjuk megölni az iszlamista terroristákat”
Trump: „a nigériai kormány vagy megvédi a keresztényeket, vagy mi fogjuk megölni az iszlamista terroristákat”

Donald Trump (Fotó: Getty Images)

Az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat – jelentette ki Donald Trump elnök vasárnap.

Az amerikai elnök Washingtonba visszatérve a hivatali repülőgép fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy

Nigéria mellett több más országban is zajlanak erőszakos cselekmények a keresztény közösségek ellen.

A nigériai keresztények helyzetével kapcsolatban kijelentette, hogy „rekordszámban” hajtanak végre ellenük gyilkosságokat, és megerősítette, hogy lehetséges amerikai katonai beavatkozás a vallási közösség tagjainak védelmében.

Az elnök szombaton saját közösségi oldalán jelezte, hogy utasítást adott a Pentagonnak, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre Nigériában, amelyet egy mostanra „kegyvesztett országnak” nevezett. Ezt követően Pete Hegseth hadügyminiszter jelezte, hogy

az amerikai hadügyminisztérium előkészületeket tesz egy nigériai katonai beavatkozásra az afrikai ország keresztény közösségének védelmében.

A miniszter a közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta, hogy „a nigériai kormány vagy megvédi a keresztényeket, vagy mi fogjuk megölni az iszlamista terroristákat, akik ezeket a szörnyűséges atrocitásokat elkövetik”.

MTI/Felvidék.ma

