Árvíz az Ipolyon, lezárták a határátkelőt Ipolyvarbónál

Az elmúlt időszakban lehullott kiadós csapadékmennyiség jelentős árhullámot idézett elő az Ipoly felső szakaszán. Árvízvédelmi készültség van több szlovákiai és magyarországi településen. Egyes Ipoly-hidakat, határátkelőket is le kellett zárni a megemelkedett vízszínt miatt.

A hét első felében hatalmas csapadékmennyiség hullott le a térségre. Mint az Ipolyinfo portál megfogalmazta: „A mediterrán ciklonok sorozata az Ipoly teljes vízgyűjtőjére nagy mennyiségű csapadékot zúdított.

A szlovákiai oldalon több helyen 50–60 milliméter eső esett mindössze egy nap alatt, ez önmagában meghaladja Magyarország egész novemberre jellemző átlagos csapadékmennyiségét. A folyó így gyors ütemben kezdett áradni.”

Rekord közeli tetőzés tapasztalható a Nógrád vármegyei Ipolytarnócon. Mivel a vízszint itt folyamatosan növekedett, a helyi vízügyi egységek kiemelt figyelőszolgálatot tartanak a településen. Az Ipoly folyó középső szakaszán is árvízvédelmi készültség van érvényben. A határfolyó alsó szakaszán a szakemberek számításai szerint nem éri el a készültségi szintet a magyarországi oldalon. Itt mérsékeltebb áradásra számítanak.

Gyors lefolyású árhullámra számítanak a folyó teljes szakaszán. A szakértők szerint hosszan elhúzódó tetőzés sehol sem várható, a folyó a tetőzést követően gyors ütemben apadásnak indul.

Nem csupán a falvainkat érinti az árvíz, néhol járhatatlanná váltak az összekötő utak is. Ez a helyzet a nagykürtösi járásbeli Ipolyvarbót a magyarországi Őrhalommal összekötő Szent-Iványi híd használatával kapcsolatban is.

Mint Ipolyvarbó hivatalos közösségi oldalán olvasható:

a magyar közúti hatóság november 27-én 13 órától a megemelkedett vízszint miatt lezárta a Szent-Iványi hídhoz vezető közutat a magyarországi oldalon.

Így a két települést összekötő Ipoly-híd járhatatlan. Balassagyarmaton át lehet megközelíteni a folyóparti településeket.

Megjegyzendő, hogy a 2023 decemberében átadott Szent-Iványi híd, valamint a 2024 márciusában átadott Ipolyhídvéget Drégelypalánkkal összekötő Szent Borbála híd magyar oldalán az ártéri területen át vezet a közút a hídhoz, így az már több alkalommal lezárásra került a magasabb vízszint miatt.

A Lévai járás kisebb folyóinak és patakjainak vízhozama szintúgy megnövekedett az elmúlt pár napban. Több településen már tetőzött az árhullám . Átlagosan napi több mint 35 milliméter eső esett a térségben.

PP/Felvidék.ma