Ismét babaszínház volt Nagykaposon

Nem lehet elég korán elkezdeni a közösségi élményekbe való bekapcsolódást! Ezt vallják a Cseperedő program Ringató-foglalkozásának vezetői is, akik már a legkisebbek számára is igyekeznek az ölbéli foglalkozásokon túl közösségi élményt nyújtani. Ezúttal a nagykaposi Ringató-foglalkozás vezetője, Jakab Krisztina szervezésében érkezett egy ingyenes babaszínházi előadás a nagykaposi Magyar Közösségi Házba november 26-án, hogy a 0-4 éves kisgyermekeket elkápráztassa.

A Cseperedő program keretében az Aranyszamár Bábszínház Álomszövők című darabját tekinthette meg a nagyon lelkes és kíváncsi közönség Baranyai Anita és Érsek-Csanádi Gyöngyi előadásában.

Az előadók már harmadik alkalommal jártak Nagykaposon és ezúttal is vidámságot, kacagást és új tapasztalatokat hoztak az apróságok alkotta közönség körébe.

A kisgyermekek számára összeállított előadásukban a szőttes készítésének több évszázados hagyományát idézték meg.

Konkrét szövegek helyett kézmozdulatokkal, zenei effektekkel, dallamokkal, énekekkel és a tárgyakkal előhívott ritmusokkal varázsolták el a legkisebbek figyelmét. A babaszínházi előadás fontos része volt a lezáró közös játék, amikor a gyerekek kipróbálhatták az előadás során látott eszközöket. A jó hangulatban telt előadás a kicsiknek és az őket kísérő szülőknek is valódi kikapcsolódást jelentett.

Bízunk benne, hogy nemsokára ismét lehetőség nyílik egy újabb babaszínházra, addig is nagy szeretettel várják Ringató foglalkozásra a legkisebbeket a nagykaposi Magyar Közösségi Házba minden kedden, valamint rendhagyó módon december 6-án szombaton!

VE/Felvidék.ma