Rekordot ért el a Pénzügyi Igazgatóság az adóbeszedés terén

Rekordot ért el a Pénzügyi Igazgatóság (SF) az adóbeszedés és az adóellenőrzések hatékonysága, továbbá a nemzetközi áfacsalások leleplezése terén – tájékoztatott a hatóság. Közlése szerint csökkentek a tisztességes vállalkozók terhei.

„Dinamikusan és mérhetően javulnak a Pénzügyi Igazgatóság eredményei. Tavaly és idén is megdőlt a szlovákiai rekord az adóbeszedés terén” – tájékoztatott a hatóság.

Október végén 1,8 milliárddal magasabb volt az adóbevétel, mint tavaly, főleg az áfabefizetéseknek köszönhetően, ahol 625 millió euró a növekedés.

Csökkent továbbá az adórés, tehát a különbség a tervezett és a ténylegesek adóbevételek között, ami egyúttal azt is jelenti, hogy kevesebb az adóelkerülés.

„A modern elemzőrendszereknek köszönhetően gyorsabban lehet leleplezni a gyanús átutalásokat, továbbá csökkenteni az úgynevezett körhintacsalások számát. 2024-ben a harmadával kevesebb ilyen csalás volt, mint 2019-ben” – számította ki a szlovák adóhatóság.

Most főleg az áfával kapcsolatos ellenőrzésekre összpontosítanak, a terv szerint 2025 végére 5828 ellenőrzést végeznek el, 1115-tel többet, mint 2023-ban.

Az ellenőrzések hatékonysága a hatóság közlése szerint szintén rekordmagas, 82%-os, a körhintacsalásoknál pedig 90%-os.

„2024 azonos időszakához képest 2025. október 31-ig 149%-kal több pénztárgép-ellenőrzést végeztek, a leleplezett szabálytalanságok száma pedig 73%-kal nőtt. Az ellenőrök 3 millió euró bírságot szabtak ki, ez 154%-kal több, mint 2024-ben” – közölte az adóhatóság.

