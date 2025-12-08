„A magyar közösségek közötti együttműködés egyik legerősebb pillére a a testvértelepülési program“

Idén tízéves a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága gondozásában indult testvértelepülési program, amely elindítása óta a magyar közösségek közötti együttműködés egyik legerősebb pillére – közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Nacsa Lőrinc felidézte: tíz évvel ezelőtt indult útjára a Nemzetpolitikai Államtitkárság gondozásában a testvérvárosi program, amely „új hidakat épített a magyar közösségek között, a Kárpát-medence minden szegletében”, és tovább erősítette a nemzetpolitika legfontosabb célkitűzését, a közösségek megerősítését.

Hozzátette:

a 2015-ben elindított, idén jubiláló testvértelepülési program elindítása óta a magyar közösségek közötti együttműködés egyik legerősebb pillére.

„A programunknak köszönhetően az elmúlt tíz év során több mint 1100 testvértelepülési kapcsolat kialakításához vagy megerősítéséhez járultunk hozzá az anyaországi és a külhoni települések között. Csak az idei évben közel 300 magyarországi önkormányzat nyert támogatást a programunk keretében, amelyek ezáltal tovább építhetik a kapcsolataikat külhoni testvértelepüléseikkel” – sorolta.

Az államtitkár kiemelte:

„Minden egyes kapcsolat mögött egy közösség van, így az összefogás hálója ma már átszövi a teljes Kárpát-medencét”.

„Az anyaország és a külhoni magyar közösségek ma már együtt dolgoznak azért, hogy a magyarság hálózata erős és élő maradhasson. Ezek a közös cselekvések teszik lehetővé, hogy ne csak közös múltunk, hanem közös jelenünk és jövőnk is legyen itt, a Kárpát-medencében” – emelte ki.

Nacsa Lőrinc hozzáfűzte: a testvértelepülési program eredménye „tíz év, több mint ezer közösség, megszámlálhatatlan közös élmény”, „a nemzeti összetartozás ereje”.

MTI/Felvidék.ma