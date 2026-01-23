Nagyszombat megye uniós forrásokkal segíti a rendelők fejlesztését

Uniós forrásokat biztosít Nagyszombat megye a rendelők modern felszerelésére. Összesen három millió euró áll rendelkezésre a betegellátás javítására.

Miután saját rendelőket hozott létre és költségvetéséből támogatást nyújtott a fiatal orvosoknak, Nagyszombat megye 3 millió eurót biztosít uniós forrásokból az egészségügyi intézmények anyagi és technikai felszereltségének korszerűsítésére.

A források a betegek diagnosztikálására, megelőzésére és kezelésére szolgáló berendezéseik fejlesztésére fordíthatóak. A forrásokat felhasználhatják általános és szakosított rendelők is

– olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

A megye egy tájékoztatón mutatta be ezt a kísérleti projektet az orvosoknak, és maga a felhívás várhatóan a következő hetekben jelenik meg.

„A járóbeteg-ellátás kulcsfontosságú Nagyszombat megye lakosai számára elérhető egészségügyi ellátás biztosításához. A járóbeteg-rendelők az első és gyakran döntő kapcsolattartási pontok a betegek számára. Ezért fontos számunkra, hogy stabilan működjenek, mindamellett jól felszereltek legyenek. Az uniós források közvetítését egy újabb konkrét lépésnek tekintjük, amellyel a régió segíteni fogja a járóbeteg-ellátást nyújtókat. Úgy vélem, hogy ez motiválni fogja az orvosokat arra, hogy a régiónkban dolgozzanak, és egyúttal hozzájárul a betegellátás minőségének javításához is” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

A projekt teljes értéke 3 millió euró. Nagyszombat megye a program megvalósítójaként vesz részt a projektben, és a teljes összeg körülbelül 7%-át kapja a teljes felhívás lebonyolítására a meghirdetéstől a hozzájárulások befizetéséig. A projekt várható megvalósítása 2028 tavaszára várható.

A megye által a terület igényeinek kidolgozott elemzése alapján meghatározott szakterületeken működő meglévő általános és szakosított járóbeteg-rendelők üzemeltetői pályázhatnak a régi berendezések felújítására vagy új berendezések beszerzésére irányuló hozzájárulásra.

A járóbeteg-rendelők hozzájárulása 30 és 150 ezer euró között mozog majd. A hozzájárulás összege a járóbeteg-rendelő szakterületétől függ.

A felhívás feltételeiről, a jogosult pályázókról és a pályázatok benyújtásának eljárásáról részletes információk a Nagyszombat Megyei Önkormányzat honlapján olvashatóak.

PP/Felvidék.ma